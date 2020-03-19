لأول مرة.. علماء يعزلون "كوفيد 19" في بولونيا

هسبريس ـ مُتابعة

أكد وزير العلوم البولوني ياروسلاف غوفين أن علماء بولونيين تمكنوا، لأول مرة، من عزل فيروس "كورونا " وتشخيصه .

وأوضح الوزير البولوني، في تصريح أوردته وسائل الإعلام البولونية اليوم الخميس، أن علماء الأوبئة من مركز مالابولسكا للتكنولوجيا الحيوية، التابع لجامعة ياغييونيان، وبتعاون مع خبراء من جامعة وارسو، قاموا بعزل ووصف فيروس "كوف-2" (فيروس كورونا) من عينة مأخوذة من أول مريض في بولونيا تم تشخيص حالة إصابته بالفيروس التاجي .

وأشار ذات المصدر إلى أن خصائص سلالات الفيروس، التي تم انتاجها في بولونيا، ستسمح بتتبع انتشار الوباء وتحديد التغيرات الفيروسية مع مرور الوقت، والاستجابة بسرعة لهذه التغيرات .

وأضاف أيضا أن مراقبة التغيرات مهمة في تطوير الأدوية وأنظمة العلاج وتشخيص العدوى، وسيكون تسلسل الجينوم متاحا في قواعد البيانات العامة في المستقبل القريب.

وأشار ياروسلاف غوفين الى أن وزارة العلوم البولونية شاركت في تمويل أبحاث مشتركة في جامعة ياغييونيان حول الفيروسات التاجية، بمبلغ 25 مليون زلوتي (نحو 6 مليون يورو)، والتي ستمكن من عزل الفيروس لدى مرضى آخرين ،ما سيساعد في دراسته وفهمه ضمن الفترة القادمة وفي أجل معقول .

والى غاية صباح اليوم الخميس تم تأكيد إصابة 305 شخص بالفيروس التاجي، ووفاة خمسة أشخاص، في عموم التراب البولوني.