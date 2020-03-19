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كُتّاب وآراء
سنغافورة تعيد فتح أبواب المدارس رغم تفشي الوباء
أعلنت وزارة التعليم في سنغافورة، اليوم الخميس، أن المدارس ورياض الأطفال ستعاود الفتح من جديد يوم الاثنين المقبل، وذلك في تبديد للمخاوف المنتشرة بشأن إمكانية تمديد أسبوع الاجازة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقد زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في سنغافورة من 178 إلى 313 حالة خلال الأسبوع الماضي، لتسجل بذلك ثاني أعلى معدل في دول جنوب شرق آسيا، بعد ماليزيا التي سجلت 790 حالة.
وقالت الوزارة إن المدارس ستقوم باتخاذ "جراءات احترازية معززة، تتضمن قياس درجات الحرارة بصورة يومية، وإجراءات مسح في الفصول الدراسية عند عودة الطلبة.
يذكر أن سنغافورة كانت قد شهدت انخفاضا في عدد حالات الإصابة المنقولة محليا بفيروس كورونا، ولكن وزارة الصحة أعلنت عن رقم قياسي جديد مرتفع تم تسجيله خلال يوم واحد، وبلغ 47 تشخيصا إيجابيا بالاصابة مساء أمس الأربعاء؛ وقد تم وصف 33 حالة من بين الحالات الجديدة بأنها قادمة من الخارج.
وقالت وزارة التعليم، أيضا، إن المعلمين أو الطلبة الذين كانوا في الخارج وعادوا، خلال أي وقت بدء من تاريخ 14 مارس، سيحصلون على "إجازة غياب لمدة أسبوعين".