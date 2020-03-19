24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:3013:4017:0219:4220:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ‪هذه أطعمة تقوي جهاز المناعة وتساعد في الوقاية من وباء كورونا (5.00)

  2. سلطات المملكة تقرر إغلاق معبر الكركرات الحدودي لتفادي "كورونا" (5.00)

  3. فيدرالية أولياء التلاميذ: المصلحة الفضلى للوطن (5.00)

  4. مديرية تطوان تعدّ كبسولات مصوّرة للتعليم عن بعد (5.00)

  5. فيدرالية المخابز ترفع شعار "المقاولة المواطنة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | سنغافورة تعيد فتح أبواب المدارس رغم تفشي الوباء

سنغافورة تعيد فتح أبواب المدارس رغم تفشي الوباء

سنغافورة تعيد فتح أبواب المدارس رغم تفشي الوباء
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 19 مارس 2020 - 13:30

أعلنت وزارة التعليم في سنغافورة، اليوم الخميس، أن المدارس ورياض الأطفال ستعاود الفتح من جديد يوم الاثنين المقبل، وذلك في تبديد للمخاوف المنتشرة بشأن إمكانية تمديد أسبوع الاجازة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقد زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في سنغافورة من 178 إلى 313 حالة خلال الأسبوع الماضي، لتسجل بذلك ثاني أعلى معدل في دول جنوب شرق آسيا، بعد ماليزيا التي سجلت 790 حالة.

وقالت الوزارة إن المدارس ستقوم باتخاذ "جراءات احترازية معززة، تتضمن قياس درجات الحرارة بصورة يومية، وإجراءات مسح في الفصول الدراسية عند عودة الطلبة.

يذكر أن سنغافورة كانت قد شهدت انخفاضا في عدد حالات الإصابة المنقولة محليا بفيروس كورونا، ولكن وزارة الصحة أعلنت عن رقم قياسي جديد مرتفع تم تسجيله خلال يوم واحد، وبلغ 47 تشخيصا إيجابيا بالاصابة مساء أمس الأربعاء؛ وقد تم وصف 33 حالة من بين الحالات الجديدة بأنها قادمة من الخارج.

وقالت وزارة التعليم، أيضا، إن المعلمين أو الطلبة الذين كانوا في الخارج وعادوا، خلال أي وقت بدء من تاريخ 14 مارس، سيحصلون على "إجازة غياب لمدة أسبوعين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.