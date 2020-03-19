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كُتّاب وآراء
مسؤول طبي يترقب ذروة انتشار كورونا في إيران
حذر رئيس منظمة النظام الطبي في إيران، رضا ظفرقندي، من أن فيروس كورونا لم يصل بعد إلى نقطة ذروة الانتشار في البلاد.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الخميس، عن المسؤول نفسه القول: "في حال عدم الالتزام بالتوصيات الصحية اللازمة من قبل المواطنين فإننا سنواجه وضعا خطيرا".
وأضاف :"الدراسات تشير إلى أننا نطوي المرحلة التصاعدية، وأن وقف ذلك يعتمد على إجراءات المسؤولين والتزام المواطنين".
وأوضح ظفرقتدي: "وفقا لصيغ الأمراض السارية فإننا لو استطعنا رفع نسبة العزل والبقاء في المنازل، بمقدار 15 إلى 20%، فإننا سنتمكن من عبور مرحلة الذروة بصورة أسرع".
ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة الإيرانية، أمس الأربعاء، فإن عدد الوفيات الناجمة عن كورونا في البلاد ارتفع إلى 1135 وبلغ المصابون 17361.