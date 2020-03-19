إحصائيات تقف على حجم تفشي كورونا عبر العالم

هسبريس ـ مُتابعة

أدى فيروس كورونا المستجد، إلى حدود اليوم، إلى وفاة 8.986 شخصا على الأقل في 176 بلدا، وذلك منذ ظهوره في شهر دجنبر الماضي، مع تسجيل 220 ألفا و343 حالة إصابة مؤكدة، من بينها 85 ألفا و778 حالة تماثلت للشفاء.

وفي المغرب تم تسجيل 58 حالة إصابة بفيروس كورونا، من بينها حالتا وفاة، وتتعلق الحالة الأخيرة بمواطن مغربي من مدينة سلا بالغ من العمر 75 سنة ، فيما تماثلت حالة أخرى للشفاء.

بالنسبة للصين، حيث ظهر هذا الوباء في نهاية شهر دجنبر الماضي، فقد تم إحصاء 81 ألفا و928 حالة إلى حدود اليوم، من بينها 3245 حالة وفاة و70 ألفا و420 حالة تماثلت للشفاء؛ وقد تم الإعلان، اليوم الخميس، عن تسجيل 34 حالة إصابة جديدة و8 حالات وفاة جديدة.

أما البلدان الأكثر تضررا بعد الصين فهي إيطاليا، التي تم بها تسجيل 35 ألفا و713 حالة مؤكدة، منها 2978 حالة وفاة، و4025 حالة تماثلت للشفاء، وإيران بـ 17 ألفا و361 حالة إصابة (1135 حالة وفاة و5710 حالة تماثلت للشفاء)، في حين بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في إسبانيا 14 ألفا و769 حالة، من بينها 638 حالة وفاة و1081 حالة تماثلت للشفاء.

كما تم تسجيل 13 ألفا و343 حالة إصابة في ألمانيا (28 حالة وفاة و105 حالة تماثلت للشفاء)، و9134 حالة إصابة في فرنسا، من بينها 264 حالة وفاة و602 حالة تماثلت للشفاء .

وتم في الولايات المتحدة الأمريكية تسجيل 9464 حالة إصابة مع 155 حالة وفاة و108 حالات تماثلت للشفاء، بينما تم في سويسرا إحصاء 3115 حالة إصابة مؤكدة، من بينها 33 حالة وفاة و15 حالة تماثلت للشفاء.