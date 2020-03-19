الإصابات بكورونا ترتفع إلى 39 حالة في تونس

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الخميس تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع اجمالي المصابين إلى 39 حالة، من بينهم مصاب تماثل للشفاء.

وقالت رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة نصاف بن علية، في مؤتمر صحافي، إن تسع حالات من بين الاصابات العشر الجديدة هي وافدة من الخارج.

كان وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف المكي أعلن أمس عن شفاء أول مصاب بفيروس كورونا، وهو من بين العائدين من إيطاليا يوم 27 فبراير الماضي، وقد أثبتت التحاليل المخبرية يوم الثاني من الشهر الجاري إصابته بالفيروس ليتم إيداعه مستشفى فرحات جشاد بمدينة سوسة.

وأعلنت السلطات الجهوية اليوم مغادرته المستشفى. وأخضعت وزارة الصحة حتى الآن أكثر من ثمانية آلاف شخص للحجر الصحي الذاتي.