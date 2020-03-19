سكان لندن يحاولون التكيف مع "إيقاع كورونا"

هسبريس - رويترز

في الوقت الذي يحاول فيه سكان لندن التعايش مع أسلوب جديد في الحياة في ظل فيروس "كورونا"، تمكن أحد الآباء من المزج بين اللياقة البدنية وبين رعاية طفلته يوم الخميس، فجلس القرفصاء في متنزه محلي وراح يرفع طفلته في الهواء بدلا من الأثقال.

وفي وقت سابق من الأسبوع، طلبت الحكومة البريطانية من المواطنين تجنب الاتصال الاجتماعي غير الضروري والعمل من المنازل كلما أمكن، في الوقت الذي كثفت فيه إجراءات مكافحة المرض الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص في بريطانيا.

واصطحب توم كنيدي ابنته كلوديا، البالغة من العمر 15 شهرا، إلى متنزه كلافام كومن في جنوب لندن، وتناوب هو وصديقه جورج ليونز جلوس القرفصاء ورفع الطفلة الصغيرة في الهواء بينما يركض الآخر حولهما.

وقال كنيدي، وهو أصلا من نيوزيلندا ويبلغ من العمر 37 عاما، لرويترز: "نحاول فحسب التكيف مع الواقع، والخروج والحفاظ على بعض من لياقتنا، والقيام ببعض التمارين في ظل العمل من المنزل مع رعاية الأطفال في نفس الوقت، لكي نتمكن من المزج بين الأمور الثلاثة، باستغلال الصغيرة".

ويعمل كنيدي، الموظف في شركة تكنولوجيا، وزوجته من المنزل منذ بداية الأسبوع وأغلقت حضانة ابنته أمس الأربعاء.

وتستعد لندن، الآن، لإغلاق محتمل بعد غلق محطات قطارات المترو في جميع أنحاء العاصمة اليوم الخميس، وتفكير رئيس الوزراء بوريس جونسون في اتخاذ إجراءات أشد صرامة للتصدي لأزمة "كورونا".

وقال كنيدي إن "الغموض يثير القلق أكثر من أي شيء آخر؛ لكنني أعتقد أنه بمجرد أن يفهم الناس ما يتعين عليهم فعله، عليك فقط أن تمضي قدما في التعامل مع الموضوع وتتأقلم وتفعل ما بوسعك حتى النهاية".