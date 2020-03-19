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الرئيسية | خارج الحدود | حصيلة الوفيات بكورونا تصل 767 في إسبانيا

حصيلة الوفيات بكورونا تصل 767 في إسبانيا

حصيلة الوفيات بكورونا تصل 767 في إسبانيا
هسبريس - أ.ف.ب
الخميس 19 مارس 2020 - 14:35

أودى وباء كورونا المستجد بحياة 767 شخصا في إسبانيا، في ارتفاع بعدد الوفيات بنسبة 30% في 24 ساعة، فيما تخطت حصيلة الإصابات الـ17 ألفاً، بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة اليوم الخميس.

وأوضحت الوزارة أنّ 1.107 مرضى تعافوا حتى الآن؛ وارتفع عدد الإصابات بنسبة 25% منذ أمس الأربعاء، وباتت الحصيلة 17.147 إصابة في البلاد التي صارت الرابعة عالمياً من ناحية التأثر بانتشار الفيروس.

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