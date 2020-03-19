24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
19/03/2020
الأيام القادمة
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:04
|07:30
|13:40
|17:02
|19:42
|20:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- مسؤول طبي يترقب ذروة انتشار كورونا في إيران
- الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" تصل إلى 58 حالة في المملكة
- السلطات تباشر تدابير "مواجهة الجائحة" ببني ملال
- الاحتياط من كورونا يخفض وتيرة تسيير القطارات
- كورونا يؤجل انتخاب 3 أعضاء بمجلس المستشارين
حقوقيون يطالبون بالإفراج عن فئات من السجناء لتفادي "كورونا" (5.00)
سلطات المملكة تقرر إغلاق معبر الكركرات الحدودي لتفادي "كورونا" (5.00)
- النقابات تطالب باقتطاع 3 أيام من أجور الموظفين والأجراء بالمغرب - (491)
- وزير الصحة يحذر من دخول المغرب المرحلة الثانية في "معركة كورونا" - (201)
- 5 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا بالمملكة .. الحصيلة: 54 - (198)
- نواب يدعون إلى تأهيل مستشفى بنصميم كإجراء لمواجهة "كورونا" - (163)
- 3 حالات جديدة ترفع عدد الإصابات بكورونا إلى 61 حالة في المغرب - (154)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
حصيلة الوفيات بكورونا تصل 767 في إسبانيا
الخميس 19 مارس 2020 - 14:35
أودى وباء كورونا المستجد بحياة 767 شخصا في إسبانيا، في ارتفاع بعدد الوفيات بنسبة 30% في 24 ساعة، فيما تخطت حصيلة الإصابات الـ17 ألفاً، بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة اليوم الخميس.
وأوضحت الوزارة أنّ 1.107 مرضى تعافوا حتى الآن؛ وارتفع عدد الإصابات بنسبة 25% منذ أمس الأربعاء، وباتت الحصيلة 17.147 إصابة في البلاد التي صارت الرابعة عالمياً من ناحية التأثر بانتشار الفيروس.