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الرئيسية | خارج الحدود | ارتفاع عدد الوفيات بـ"كوفيد 19" إلى 9 في الجزائر

ارتفاع عدد الوفيات بـ"كوفيد 19" إلى 9 في الجزائر

ارتفاع عدد الوفيات بـ"كوفيد 19" إلى 9 في الجزائر
هسبريس - متابعة
الخميس 19 مارس 2020 - 14:40

أفادت مصادر إعلامية بأن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا ارتفع إلى 9 ضحايا في الجزائر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Latifa الخميس 19 مارس 2020 - 14:46
الله يلطف بالجميع
و يحفظ جميع المسلمين
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2 - عبد الحفيظ الخميس 19 مارس 2020 - 14:47
ربي سلم واحفظ اخواننا المسلمين في كل مكان وابعد عنا هذا الوباء انك على كل شيئ قدير .
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3 - intidam الخميس 19 مارس 2020 - 14:47
الله يجعل السلامة والعافية للباقين
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4 - مغربية مسلمة الخميس 19 مارس 2020 - 14:55
الله معاهم و معانا و مع البشرية جمعاء. اللهم ارفع عنا البلاء و ارحمنا برحمتك يا عزيز يا جبار.
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5 - ريفي من امزورن الخميس 19 مارس 2020 - 15:04
لا حولة ولا قوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون اللهم احفظنا واحفظ جميع عبادك يا رب العالمين اللهم ابعد عنا هذا الوباء يا ارحم الراحمين يا ذو الجلال والاكرام,كنتمنى من الناس يبقاو في ديورهم وميفرطوش في الكمامات وهادشي لي داروه حتى في الصين والكوريتين وسنغافورة واليابان حيت جميع الاوبئة لي كتتنقل من الانسان الى الانسان كتقظي عليهم الكمامات ولا حل بدون الكمامات
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5
6 - haytam الخميس 19 مارس 2020 - 15:15
يقول الله تعالى ( يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه )
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7 - ibrahim الخميس 19 مارس 2020 - 15:16
اللهم ابعد عنا هذه الجائحة الفتاكة القاتلة واشفي كل مصاب بها صغيرا وكبيرا .
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