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كُتّاب وآراء
إيران تسجل 149 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"
أعلنت إيران الخميس عن 149 وفاة إضافية بسبب كوفيد-19 في بلد يعد بين الدول الأكثر تأثرا بالوباء مع حصيلة إجمالية بلغت 1284 وفاة، بحسب وزارة الصحة.
وإذا كان العدد الجديد للوفيات يفوق عدد أمس (147)، لكن تبين أن عدد الحالات الجديدة المؤكدة في الساعات الـ24 الأخيرة تباطأ، بحسب أرقام نشرها نائب وزير الصحة علي رضا رئيسي الذي أشار إلى أن 18407 أشخاص أصيبوا بالوباء في البلاد.
وبحسب أرقام الوزارة، أحصت محافظة طهران العدد الأكبر من الإصابات (137)، وتأتي بعدها أصفهان (وسط، 108)، ثم محافظة جيلان (شمال، 73).
وقال رئيسي "في 11 محافظة" بينها طهران وأصفهان، "تراجع عدد الإصابات لأن الناس التزموا بتوجيهاتنا"، مكررا دعوة الإيرانيين الى البقاء في منازلهم.
في المقابل، قال المتحدث باسم الوزارة قيانوش جهانبور على حسابه على "تويتر" معلقا على هذه الأرقام، "خمسون إصابة جديدة يتم رصدها كل ساعة، وهناك وفاة كل عشر دقائق".
وأضاف "بالنظر الى هذه المعلومات، خذوا قرارا بكل ضمير في ما يتعلق بتنقلاتكم وبأسفاركم وبالزيارات العائلية خلال النوروز"، عيد رأس السنة الذي يبدأ في إيران الجمعة.
ومنعت إيران احتفالات عيد النوروز التي كان يفترض أن تبدأ مساء الثلاثاء في طهران ومحافظات عديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.