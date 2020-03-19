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الرئيسية | خارج الحدود | أمريكا تفرض عقوبات جديدة على شركات إيرانية

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على شركات إيرانية

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على شركات إيرانية
هسبريس - متابعة
الخميس 19 مارس 2020 - 15:26

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية بأن الولايات المتحدة قررت فرض عقوبات جديدة على شركات إيرانية.

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