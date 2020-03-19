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الرئيسية | خارج الحدود | محكمة مصرية تخلي سبيل 15 معتقلا سياسيا

محكمة مصرية تخلي سبيل 15 معتقلا سياسيا

محكمة مصرية تخلي سبيل 15 معتقلا سياسيا
هسبريس من الرباط
الخميس 19 مارس 2020 - 16:06

قررت محكمة أمن الدولة العُليا في مصر إخلاء سبيل 15 من أعضاء أحزاب وقوى سياسية على ذمة التحقيقات في عدة قضايا.

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