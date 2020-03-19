أمير موناكو يتعرض للإصابة بفيروس كورونا

هسبريس - متابعة

أعلن اليوم الخميس، أن الأمير ألبير أمير موناكو ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال القصر إن حالة أمير موناكو مستقرة ولا تستدعي القلق.

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