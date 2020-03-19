24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:3013:4017:0219:4220:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حقوقيون يطالبون بالإفراج عن فئات من السجناء لتفادي "كورونا" (5.00)

  2. فيدرالية أولياء التلاميذ: المصلحة الفضلى للوطن (5.00)

  3. مديرية تطوان تعدّ كبسولات مصوّرة للتعليم عن بعد (5.00)

  4. "كورونا" يدفع محكمة مغربية إلى منح مهلة إضافية لأسرة قبل الإفراغ (5.00)

  5. رجال السلطة يساهمون برواتبهم لصندوق "كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | أمير موناكو يتعرض للإصابة بفيروس كورونا

أمير موناكو يتعرض للإصابة بفيروس كورونا

أمير موناكو يتعرض للإصابة بفيروس كورونا
هسبريس - متابعة
الخميس 19 مارس 2020 - 16:00

أعلن اليوم الخميس، أن الأمير ألبير أمير موناكو ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال القصر إن حالة أمير موناكو مستقرة ولا تستدعي القلق.

التفاصيل...

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - العايدي الخميس 19 مارس 2020 - 16:08
هو اصلا كان كايقلب على المنتف حتى جابها ف راسو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - الوطني الحر الخميس 19 مارس 2020 - 16:12
بحال هادو لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أصيبوا أو لم يصيبوا فأرقي المستشفيات دائما تحت تصرفهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - Mino الخميس 19 مارس 2020 - 16:14
الله يشافيك اخويا يارب تعجعلك بالشفاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
4 - جمال الخميس 19 مارس 2020 - 16:16
لا يختلف إثنان على أنه وباء القرن ،من هدا المنبر أدعو الجميع أن يلتزم بتعليمات وزارة الصحة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.