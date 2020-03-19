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أمير موناكو يتعرض للإصابة بفيروس كورونا
الخميس 19 مارس 2020 - 16:00
أعلن اليوم الخميس، أن الأمير ألبير أمير موناكو ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال القصر إن حالة أمير موناكو مستقرة ولا تستدعي القلق.
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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - العايدي الخميس 19 مارس 2020 - 16:08
هو اصلا كان كايقلب على المنتف حتى جابها ف راسو
2 - الوطني الحر الخميس 19 مارس 2020 - 16:12
بحال هادو لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أصيبوا أو لم يصيبوا فأرقي المستشفيات دائما تحت تصرفهم
4 - جمال الخميس 19 مارس 2020 - 16:16
لا يختلف إثنان على أنه وباء القرن ،من هدا المنبر أدعو الجميع أن يلتزم بتعليمات وزارة الصحة.
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