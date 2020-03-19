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الرئيسية | خارج الحدود | ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" إلى 90 بالجزائر

ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" إلى 90 بالجزائر

ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" إلى 90 بالجزائر
هسبريس من الرباط
الخميس 19 مارس 2020 - 16:20

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 90 حالة في الجزائر.

التفاصيل قريبا...

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - اليوسفي الخميس 19 مارس 2020 - 16:28
لا إله الا الله ، نسال الله السلامة والعافية
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21
2 - rachida الخميس 19 مارس 2020 - 16:30
اللهم الطف بعبادك واحفظ بلدي وبلاد المسلمين . اللهم احفظ جيراننا وابعد عنا هذا الوباء . الحذر يا شعب الجزائر والتزموا بالتعليمات .
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27
3 - ابو العربي الخميس 19 مارس 2020 - 16:31
هل اقتناء السلاح اهم من الصحة والتعليم
سؤال موجة للجميع انا لا اقصد الجزائر فقط بل كل العرب استفيقو من سباتكم
اما بالنسبة لاخوتنا نسال الله الشفاء لكم ولجميع المسلمين
الله يحد الباس
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26
4 - سمير الخميس 19 مارس 2020 - 16:34
الله يلطف بالجميع
و يحفظ جميع المسلمين
اللهم ارفع عنا البلاء و ارحمنا برحمتك يا عزيز يا جبار.
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12
5 - حسن الخميس 19 مارس 2020 - 16:36
كما توقعت منظمة الصحة العالمية بلدان القارة الأفريقية ينتظرها الاسوا لهشاشة منظومة التعليم والصحة فيها
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15
6 - عصام ايت الخميس 19 مارس 2020 - 16:37
يااارب يتحد هاد الوباء يااارب فإنا عاجزون لانملكو لأنفينا ضرا ولانفعا يااارب حد الباس علينا وعلى جميع المسلمين يااارب
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7 - طائر الليل الاسود الخميس 19 مارس 2020 - 16:37
ارجوا من الله شفاء جميع المرضى و عدم تزايد الضحايا
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