24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
19/03/2020
الأيام القادمة
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:04
|07:30
|13:40
|17:02
|19:42
|20:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- مسؤول طبي يترقب ذروة انتشار كورونا في إيران
- الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" تصل إلى 58 حالة في المملكة
- السلطات تباشر تدابير "مواجهة الجائحة" ببني ملال
- الاحتياط من كورونا يخفض وتيرة تسيير القطارات
- كورونا يؤجل انتخاب 3 أعضاء بمجلس المستشارين
حقوقيون يطالبون بالإفراج عن فئات من السجناء لتفادي "كورونا" (5.00)
"كورونا" يدفع محكمة مغربية إلى منح مهلة إضافية لأسرة قبل الإفراغ (5.00)
- النقابات تطالب باقتطاع 3 أيام من أجور الموظفين والأجراء بالمغرب - (493)
- وزير الصحة يحذر من دخول المغرب المرحلة الثانية في "معركة كورونا" - (201)
- 5 حالات مؤكدة جديدة لفيروس كورونا بالمملكة .. الحصيلة: 54 - (198)
- 3 حالات جديدة ترفع عدد الإصابات بكورونا إلى 61 حالة في المغرب - (169)
- نواب يدعون إلى تأهيل مستشفى بنصميم كإجراء لمواجهة "كورونا" - (168)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" إلى 90 بالجزائر
الخميس 19 مارس 2020 - 16:20
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 90 حالة في الجزائر.
التفاصيل قريبا...
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - اليوسفي الخميس 19 مارس 2020 - 16:28
لا إله الا الله ، نسال الله السلامة والعافية
2 - rachida الخميس 19 مارس 2020 - 16:30
اللهم الطف بعبادك واحفظ بلدي وبلاد المسلمين . اللهم احفظ جيراننا وابعد عنا هذا الوباء . الحذر يا شعب الجزائر والتزموا بالتعليمات .
3 - ابو العربي الخميس 19 مارس 2020 - 16:31
هل اقتناء السلاح اهم من الصحة والتعليم
سؤال موجة للجميع انا لا اقصد الجزائر فقط بل كل العرب استفيقو من سباتكم
اما بالنسبة لاخوتنا نسال الله الشفاء لكم ولجميع المسلمين
الله يحد الباس
سؤال موجة للجميع انا لا اقصد الجزائر فقط بل كل العرب استفيقو من سباتكم
اما بالنسبة لاخوتنا نسال الله الشفاء لكم ولجميع المسلمين
الله يحد الباس
4 - سمير الخميس 19 مارس 2020 - 16:34
الله يلطف بالجميع
و يحفظ جميع المسلمين
اللهم ارفع عنا البلاء و ارحمنا برحمتك يا عزيز يا جبار.
و يحفظ جميع المسلمين
اللهم ارفع عنا البلاء و ارحمنا برحمتك يا عزيز يا جبار.
5 - حسن الخميس 19 مارس 2020 - 16:36
كما توقعت منظمة الصحة العالمية بلدان القارة الأفريقية ينتظرها الاسوا لهشاشة منظومة التعليم والصحة فيها
6 - عصام ايت الخميس 19 مارس 2020 - 16:37
يااارب يتحد هاد الوباء يااارب فإنا عاجزون لانملكو لأنفينا ضرا ولانفعا يااارب حد الباس علينا وعلى جميع المسلمين يااارب
7 - طائر الليل الاسود الخميس 19 مارس 2020 - 16:37
ارجوا من الله شفاء جميع المرضى و عدم تزايد الضحايا
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7