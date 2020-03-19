24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:3013:4017:0219:4220:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حقوقيون يطالبون بالإفراج عن فئات من السجناء لتفادي "كورونا" (5.00)

  2. فيدرالية أولياء التلاميذ: المصلحة الفضلى للوطن (5.00)

  3. مديرية تطوان تعدّ كبسولات مصوّرة للتعليم عن بعد (5.00)

  4. "كورونا" يدفع محكمة مغربية إلى منح مهلة إضافية لأسرة قبل الإفراغ (5.00)

  5. رجال السلطة يساهمون برواتبهم لصندوق "كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس الأمريكي يعد العالم بتوفير علاج "كوفيد 19" خلال أسابيع

الرئيس الأمريكي يعد العالم بتوفير علاج "كوفيد 19" خلال أسابيع

الرئيس الأمريكي يعد العالم بتوفير علاج "كوفيد 19" خلال أسابيع
هسبريس - متابعة
الخميس 19 مارس 2020 - 16:57

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارة الأغذية والأدوية خفضت فترة إنتاج لقاح لفيروس "كورونا" من أشهر أو ربما أعوام إلى أيام فقط.

واستطرد بأنه تمت الموافقة على دواء للملاريا من أجل تجريبه في علاج "فيروس كورونا".

وزاد الرئيس الأمريكي بأنه خلال أسابيع سيتم الإعلان عن تحقيق نجاح في علاج الفيروس.

وأفاد ترامب بأنه وجه إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية بإزالة أية معوقات أمام جهود إنتاج علاج فعال لفيروس كورونا.

ومن جهته قال رئيس هيئة الدواء والغذاء الأمريكية إن أكثر من 10 آلاف باحث يعملون على إنتاج علاج لفيروس كورونا" وفق تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.