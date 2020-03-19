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الرئيس الأمريكي يعد العالم بتوفير علاج "كوفيد 19" خلال أسابيع
الخميس 19 مارس 2020 - 16:57
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارة الأغذية والأدوية خفضت فترة إنتاج لقاح لفيروس "كورونا" من أشهر أو ربما أعوام إلى أيام فقط.
واستطرد بأنه تمت الموافقة على دواء للملاريا من أجل تجريبه في علاج "فيروس كورونا".
وزاد الرئيس الأمريكي بأنه خلال أسابيع سيتم الإعلان عن تحقيق نجاح في علاج الفيروس.
وأفاد ترامب بأنه وجه إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية بإزالة أية معوقات أمام جهود إنتاج علاج فعال لفيروس كورونا.
ومن جهته قال رئيس هيئة الدواء والغذاء الأمريكية إن أكثر من 10 آلاف باحث يعملون على إنتاج علاج لفيروس كورونا" وفق تعبيره.