أمريكا تسجل أزيد من 10 آلاف إصابة بـ"كورونا"

هسبريس - متابعة

أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 10 آلاف حالة و150 وفاة.

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