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ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
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كُتّاب وآراء
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أمريكا تسجل أزيد من 10 آلاف إصابة بـ"كورونا"
الخميس 19 مارس 2020 - 18:11
أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 10 آلاف حالة و150 وفاة.
التفاصيل بعد قليل
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - عبده البيضاوي الخميس 19 مارس 2020 - 18:20
لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم استر عبادك وبهيمتك. ونجي كل من ينطق اسمك يا الله
2 - الفيلسوف الخميس 19 مارس 2020 - 18:21
وصلت إلى 11 آلف و 329 إصابة وهي تحتل الآن المرتبة السادسة عالميا
3 - مغربية كندية الخميس 19 مارس 2020 - 18:22
كورونا قلب الكثير من المفاهيم لدي
علمتني كورونا ان مسؤولين بلدي المغرب المسمى ببلد من البلدان النامية فضلو حياة الشعب المغربي وسلامة صحته على اقتصاد البلاد بينما في البلدان المسماة متطورة تأخرو كثيرا في اتخاذ الاجراءات اللازمة حماية للحركة الاقتصادية التي فضلوها على حياة شعوبهم. الى ان فقدو السيطرة على المرض.
علمتني كورونا ان الشعب المغربي شعب دولة نامية راقي جدا ومتضامن جدا وفي عز ازمته يلتزم بالاجراءات حماية لنفسه ونفس الغير.
علمتني كورونا ان اضعف مخلوقات الله هدد الكرة الارضية بما فيها ولا قوي الا الله تعالى
علمتني كورونا انها المرض الوحيد الذي لا يتساوى فيه المواطن و المسؤول اذ بالمواطن جزاه الله خير يلتزم بالاجراءات التي اصدرها المسؤولين وجالس في بيته بينما المسؤول في الشارع يشتغل لاجل حفظ ارواح المواطنين
علمتني كورونا ان شعبنا معدنه طيب وان كدت افقد الامل في طيبته و اصالته لكن لا كنت مخطئة جدا الشعب المغربي لا يزال بالف خير بفضل الله تعالى لا يزال شعبنا اصيل ومحترم و واعي
أشكر كورونا لانها صححت مفاهيمي
المغاربة بقاو فالدار ما تخرجوووش الله يحفظكم يارب وينجيكم يا ربي
علمتني كورونا ان مسؤولين بلدي المغرب المسمى ببلد من البلدان النامية فضلو حياة الشعب المغربي وسلامة صحته على اقتصاد البلاد بينما في البلدان المسماة متطورة تأخرو كثيرا في اتخاذ الاجراءات اللازمة حماية للحركة الاقتصادية التي فضلوها على حياة شعوبهم. الى ان فقدو السيطرة على المرض.
علمتني كورونا ان الشعب المغربي شعب دولة نامية راقي جدا ومتضامن جدا وفي عز ازمته يلتزم بالاجراءات حماية لنفسه ونفس الغير.
علمتني كورونا ان اضعف مخلوقات الله هدد الكرة الارضية بما فيها ولا قوي الا الله تعالى
علمتني كورونا انها المرض الوحيد الذي لا يتساوى فيه المواطن و المسؤول اذ بالمواطن جزاه الله خير يلتزم بالاجراءات التي اصدرها المسؤولين وجالس في بيته بينما المسؤول في الشارع يشتغل لاجل حفظ ارواح المواطنين
علمتني كورونا ان شعبنا معدنه طيب وان كدت افقد الامل في طيبته و اصالته لكن لا كنت مخطئة جدا الشعب المغربي لا يزال بالف خير بفضل الله تعالى لا يزال شعبنا اصيل ومحترم و واعي
أشكر كورونا لانها صححت مفاهيمي
المغاربة بقاو فالدار ما تخرجوووش الله يحفظكم يارب وينجيكم يا ربي
4 - شمالي الخميس 19 مارس 2020 - 18:24
اظن ان هذا كافي لدحر نظرية المؤامرة و الاتحاد للتغلب على هذه النكسة التي تهدد الانسانية
5 - غيور الخميس 19 مارس 2020 - 18:26
ياك قال ترامب بأنه قرب يوجد الدواء الفعال للوباء فليجربه في شعبه أولا من المعلوم أن اللقاح يجب عليه أن يتابع لمدة عام أكمله
6 - تحية الخميس 19 مارس 2020 - 18:30
المختبرات الامريكية سبقت ان اخترعت ادوية كثيرة ومنها لعلاج انفلونزا الطيور والخنازير وسيوف لن يتئخرو كعادتهم في انقاذ البشرية .تحية لكل العلماء ولكل المتطوعين الذين تطوعو رغم المخاطر والله سيجزيهم جزاء كبيرا.وتحية للاطباء والممرضين وعمال المستشفيات داخل وخارج البلاد
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