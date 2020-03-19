وفيات وباء "كورونا" تصل إلى 144 في بريطانيا

هسبريس - رويترز

قالت وزارة الصحة البريطانية اليوم الخميس إن عدد الأشخاص الذين توفوا في بريطانيا جراء إصابتهم بفيروس كورونا ارتفع إلى 144 بزيادة بلغت نسبتها 40 في المئة في يوم واحد.

كما ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس بمقدار 643 بنسبة 25 في المئة ليصل إجمالي عدد المصابين 3269 شخصا.