36 وفاة بسويسرا جراء تفشي "فيروس كوفيد 19"

الغالي محمد الرشاشدة من زوريخ

قال المكتب الفيدرالي للصحة العامة اليوم الخميس إن عدد الأشخاص الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في سويسرا ارتفع إلى 3939 حالة، في حين بلغ عدد المتوفين 36 شخصا.

وأصدرت الحكومة السويسرية مجموعة من القرارات، تدعو من خلالها جميع السكان إلى الالتزام بالبقاء في بيوتهم، خاصة المرضى وكبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 65 عاما.

كما قررت الحكومة الاتحادية استدعاء 8000 جندي من أفراد الجيش السويسري من أجل مواجهة حالة الطوارئ التي تمر منها البلاد.

وكانت السلطات السويسرية أعلنت يوم الإثنين 16 مارس حالة الطوارئ العامة في البلاد إلى غاية 19 من أبريل القادم، وغلق جميع الشركات والمطاعم وحظر الفعاليات العامة والخاصة، والبقاء في المنازل وتفادي التواصل عن قرب، بسبب تفشي فيروس كورونا؛ كما قامت بتشديد إجراءات الحماية على حدودها مع إيطاليا وألمانيا وفرنسا، وكذلك النمسا.

وتعهدت الحكومة الاتحادية بتوفير جميع مستلزمات الحياة اليومية، إذ ستظل متاجر البقالة والوجبات السريعة وخدمات توصيل الوجبات والصيدليات مفتوحة؛ وكذلك محطات البنزين ومحطات القطار والبنوك ومكاتب البريد والفنادق والإدارات العمومية والمؤسسات الاجتماعية.

وبخصوص وسائل النقل العمومي، أكدت الحكومة الاتحادية أنها ستظل تقدم خدماتها للعموم بشكل اعتيادي، وكذلك الشأن بالنسبة للمستشفيات وعيادات الأطباء الخاصة والعامة، التي ستبقى رهن إشارة المرضى والمصابين؛ غير أنها طالبت جميع هذه المؤسسات بالحفاظ على توصيات المكتب الاتحادي للصحة العامة بشأن المسافة الضرورية والالتزام بمراعاة شروط النظافة.