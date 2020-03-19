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السعودية تعلق التواجد والصلاة في ساحات الحرمين
الخميس 19 مارس 2020 - 22:45
قالت السعودية اليوم الخميس إنها علقت التواجد والصلاة في ساحات الحرمين الشريفين خاصة يوم الجمعة خوفا من انتشار فيروس كورونا.
وكانت المملكة أعلنت يوم الثلاثاء وقف الصلاة داخل المساجد في إطار الجهود المبذولة لمنع انتشار الفيروس لكنها قالت آنذاك إن الصلاة ستستمر في الحرمين.