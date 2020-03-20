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تحذير أممي من وفاة الملايين بسبب "كوفيد 19"

تحذير أممي من وفاة الملايين بسبب "كوفيد 19"
هسبريس - إفي
الجمعة 20 مارس 2020 - 04:14

طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الخميس، العالم بأسره بمواجهة فيروس "كورونا"، محذرا من أنه في حال السماح بانتشاره، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا، سيموت "ملايين الأشخاص".

وقال غوتيريس في مؤتمر صحافي: "ثبت أنه يمكن الحد من تفشي الفيروس. يجب وقف انتشاره".

وطالب جميع الحكومات باتخاذ إجراءات منسقة على الصعيد العالمي، سواء لمواجهة حالة الطوارئ الصحية أو الأزمة الاقتصادية التي تقترب".

وقال الدبلوماسي البرتغالي: "الردود الحالية على المستوى الوطني ليست على مستوى صعوبة الأزمة. حان الوقت لإجراء سياسي منسق وحاسم ومبتكر من جانب الاقتصادات الكبرى".

وأضاف: "يجب علينا الاعتراف بأن الدول الأكثر فقرا والأكثر احتياجا، وخاصة السيدات، ستكون الأكثر تضررا".

وذكر أن حالة الطوارئ بسبب فيروس "كوفيد 19" غير مسبوقة في الأعوام الـ75 من تاريخ الأمم المتحدة، وأنه يتعين على العالم الاستعداد لكساد عالمي ربما بـ"أبعاد قياسية".

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