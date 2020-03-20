خوف وثقة وإيمان .. مصر في مواجهة "كورونا"

هسبريس - إفي

بدأت فاطمة قبل خمسة أشهر العمل في أحد أكبر مصانع منتجات الحماية الطبية في مصر، لمساندة زوجها في تحسين أحوال الأسرة.

وبعيدا عما كانت تتخيله، تنضم فاطمة اليوم إلى عشرات من زملائها الذين يشكلون جيشا ينتج آلاف الأقنعة الطبية يوميا، بينما ينتشر وباء كورونا في العالم.

وتقول الأم الشابة ولديها طفلان عمرهما عامان وأربعة أعوام: "لم أكن أتخيل أن يكون الوضع بهذه الصعوبة".

ويعمل 600 شخص في مصنع "ميديك" بمدينة السادات، وهي منطقة صناعية على مسافة 120 كلم شمال غربي القاهرة، يوميا لإنتاج المواد الطبية، في ظل حالة من الشكوك والتخبط بين المواطنين.

وأمس الخميس، قالت وزارة الصحة المصرية في بيان إن مصر سجلت 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 256، معلنة كذلك حالة عن وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 7.

وتؤكد فاطمة أن الجميع يفكر في فيروس كورونا، و"يشعر المرء بالخوف على أبنائه وعلى بيته وبلاده"، معترفة بأن الخوف يعتريها في كل نوبة عمل.

لكن العاملة الدؤوبة تعي جيدا أن المهمة تستحق العناء، وأن الأقنعة مهمة وكثيرين يشعرون بالأمان عند وضعها على وجوههم.

وتوضح: "نساعد الناس قدر الإمكان ونهبهم شيئا يجعلهم يشعرون بالارتياح ونسيان الخوف بعض الشيء".

وينتج مصنع "ميديك"، وهو أحد ثلاثة مصانع متخصصة في المواد الطبية للمستشفيات في مصر، فوطا صحية ومعاطف وقبعات تستخدم مرة واحدة في العمليات الجراحية، كما يصدر أردية عزل خصيصا للأطقم الطبية إلى دول مثل إيطاليا وبريطانيا وألمانيا.

ويمثل إنتاج الأقنعة 3% من إنتاج المصنع في المعتاد، لكن اليوم وعلى أحد جدرانه طبع تعليق من موقع "فيسبوك" الاجتماعي يحتفي بإرسال 350 ألف قناع إلى الصين من هذا المكان تحديدا.

وأُرسلت هذه الأقنعة مطلع الشهر الجاري بواسطة وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أثناء زيارتها إلى الصين حيث اجتمعت مع السلطات الصينية بهدف معرفة وضع فيروس "كوفيد-19" من مصدره.

بفخر شديد، يستعرض مدير المصنع، محمد سليمان، الصورة المطبوعة على الجدار، وكذلك الطوابع على صناديق المواد الطبية التي ترسل إلى وكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) والتي تخرج أيضا من هذا المصنع الذي بني قبل 30 عاما.

ويقول: "طلبت منا الحكومة رفع حجم إنتاج الأقنعة إلى 50 ألف قطعة، وننتج 120 ألفا"، موضحا أن هذا الإنتاج هو للاستهلاك المحلي.

ورغم خبرته الطويلة، يعترف سليمان بأنه لم يشهد "قط من قبل" شيئا مثل الذي يحدث الآن "ولا حتى أثناء انتشار فيروس سارس" عام 2003.

كما أكد أن المصنع بوسعه مواصلة الإنتاج لأشهر رغم وجود مشكلات في استيراد بعض المدخلات التي يحتاجها المكان من بعض الدول. إلا أنه استبعد حدوث مشكلة.

واستطرد قائلا: "عادت الصين للإنتاج من جديد"، مشيرا إلى أن الدولة الآسيوية تنتج 80% من سوق المواد الطبية.