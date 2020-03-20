24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:03
|07:29
|13:40
|17:02
|19:43
|20:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مسؤول طبي يترقب ذروة انتشار كورونا في إيران
- الإصابات المؤكدة بـ"فيروس كورونا" تصل إلى 58 حالة في المملكة
- السلطات تباشر تدابير "مواجهة الجائحة" ببني ملال
- الاحتياط من كورونا يخفض وتيرة تسيير القطارات
- كورونا يؤجل انتخاب 3 أعضاء بمجلس المستشارين
الأمن الوطني يتصدى لمروجي الأخبار الزائفة حول فيروس "كورونا" (5.00)
الحكومة تُقر قانوناً جديداً لردع سلوكات المغاربة على "فايسبوك" (5.00)
الرئيس الأمريكي يعد العالم بتوفير علاج "كوفيد 19" خلال أسابيع (5.00)
مجموعة بنوك المغرب تقترح تأجيل سداد القروض لمدة ثلاثة أشهر (5.00)
- عاجل .. إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في المملكة - (235)
- سيل الانتقادات ينهال على أرباب مدارس التعليم الخاص في المغرب - (200)
- نواب يدعون إلى تأهيل مستشفى بنصميم كإجراء لمواجهة "كورونا" - (187)
- 3 حالات جديدة ترفع عدد الإصابات بكورونا إلى 61 حالة في المغرب - (178)
- وزارة الصحة تعلن شفاء ثاني حالة مصابة بفيروس "كورونا" بالمغرب - (161)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الصين تسجل 39 إصابة إضافية بفيروس "كورونا"
أعلنت مفوضية الصحة في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 39 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد يوم الخميس 19 مارس الجاري.
وبذلك، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 80 ألفا و967 حالة، فيما لم تسجل مدينة ووهان، مركز تفشي الوباء، أي إصابات جديدة لليوم الثاني على التوالي.
ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، فقد سجلت الصين، أمس، وفاة 3 حالات من بين المصابين بالفيروس، ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3 ألاف و248 حالة.