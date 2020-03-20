الصين تسجل 39 إصابة إضافية بفيروس "كورونا"

هسبريس - د. ب. أ

أعلنت مفوضية الصحة في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 39 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد يوم الخميس 19 مارس الجاري.

وبذلك، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 80 ألفا و967 حالة، فيما لم تسجل مدينة ووهان، مركز تفشي الوباء، أي إصابات جديدة لليوم الثاني على التوالي.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، فقد سجلت الصين، أمس، وفاة 3 حالات من بين المصابين بالفيروس، ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3 ألاف و248 حالة.