فرنسا تعد باتخاذ تدابير إضافية لمواجهة "كورونا"

هسبريس - متابعة

قال وزير الخارجية الفرنسي لو دريان صباح السبت إن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية للحد من تحركات الناس إذا لزم الأمر".

وأفاد المسؤول الفرنسي بأن زهاء 130 ألف فرنسي في الخارج يحاولون العودة إلى بلادهم بسبب فيروس كورونا.