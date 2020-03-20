رئيس وزراء اليابان يدعو إلى تسريع "فتح المدارس"

هسبريس - رويترز

أفادت وكالة جيجي اليابانية للأنباء اليوم الجمعة أن رئيس الوزراء شينزو آبي أصدر تعليمات في اجتماع لفريق عمل مكافحة فيروس كورونا بوضع خطوات ملموسة على وجه السرعة لإعادة فتح المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد في أبريل.

وعلق آبي الشهر الماضي منظومة المدارس في البلاد بالكامل من المدارس الابتدائية إلى المدارس الثانوية حتى عطلة الربيع في أواخر مارس للمساعدة في احتواء تفشي الفيروس.