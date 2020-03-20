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كُتّاب وآراء
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عدد الوفيات بسبب كورونا 10 حالات بالجزائر
الجمعة 20 مارس 2020 - 10:36
ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 10 حالات في الجزائر، بعد تسجيل حالة جديدة اليوم الجمعة.
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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - الفيلسوف الجمعة 20 مارس 2020 - 10:55
لا يمكن أن تتحمل اي دولة في العالم مخلفات الفيروس فامريكا مند اكثر من اسبوعين قال ان الولايات المتحدة الأمريكية غير مستعدة من حيث التجهيزات وهذا النوع من الاعترافات هو الذي يجعل هذه الدول تواجه الأمور بحزم كما فعل المغرب مند البداية صرح بعدد قاعات الإنعاش وتوالت بعد ذالك الإجراءات و القرارت القوية و التي ليست كما يعتقدها البعض تقليدا لبعض الدول لا... فحضر التجوال بالمغرب سبق نظيره الفرنسي إضافة إلى أن عدد الحالات التي دعت إلى حضر التجوال في المغرب لم يتجاوز الستين بينما في فرنسا وصل إلى 10 الاف.... الفيروس سوف ينعك الدول التي تدعي القوة على مستوى التجهيزات فلا يجب أن ننتظر حتى تمتلئ الأسرة لمواجهة الفيروس لاتخاد القرارات بل وجب اتخاد القرارات الاستباقية حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة...
اقول ان المغرب رائد وسباق إلى فهم ما يجب القيام به فهنيئا
اقول ان المغرب رائد وسباق إلى فهم ما يجب القيام به فهنيئا
3 - المهاجر الجمعة 20 مارس 2020 - 11:12
اللهم احفظ إخواننا بالجزائر و بلدنا يارب من كل مكروه
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