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الرئيسية | خارج الحدود | ماكرون: نحن في سباق مع الزمن لمواجهة كورونا

ماكرون: نحن في سباق مع الزمن لمواجهة كورونا

ماكرون: نحن في سباق مع الزمن لمواجهة كورونا
هسبريس - متابعة
الجمعة 20 مارس 2020 - 10:39

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة إن أزمة فيروس كورونا في بلده لا تزال في بدايتها، مضيفا أن البلاد في سباق مع الزمن للحد من انتشاره.

وقال ماكرون في مستهل اجتماع أزمة في وزارة الداخلية: "نحن في مستهل هذه الأزمة، اتخذنا إجراءات استثنائية لاستيعاب موجته الأول، لكننا بدأنا سباقا ضد الفيروس".

وأضاف "يجب أن نتحرك نعيد تنظيم أنفسنا طوال الوقت، نحن في حاجة للتكهن".

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