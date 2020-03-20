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"كورونا" يغلق مصانع "فولفو" في أوروبا وأمريكا

"كورونا" يغلق مصانع "فولفو" في أوروبا وأمريكا
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 20 مارس 2020 - 13:10

بدأت شركة فولفو كار للسيارات إغلاق مصانعها في أوروبا والولايات المتحدة على غرار شركات سيارات عالمية أخرى، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم.

وأعلنت الشركة إغلاق مصنعها الرئيسي في مدينة جينت ببلجيكا، والذي يقوم بتصنيع السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات "إكس سي 40"، حتى الخامس من ابريل المقبل، فضلا عن مصانع أخرى في مدينة جوتنبرج بالسويد وشارلستون بولاية ساوث كارولينا الأمريكية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن رئيس الشركة السويدية الصينية هاكان صامويلسون قوله في مقابلة عبر الهاتف: "واصلنا العمل في ظل صعوبات لبعض الوقت، وسط سوق مضطرب وتعثر سلسلة التوريد".

وأضاف: "كان البديل الأسوأ اتخاذ إجراءات منقوصة تحت التهديدات، ولكننا اخترنا اتخاذ خطوات راديكالية".

ومن جهة أخرى، أعلنت فولفو أن مصانعها الأربعة في الصين عادت للعمل مرة أخرى، وأن حجم الإقبال على معارض الشركة يشير إلى عودة الأمور إلى سابق عهدها بالنسبة لسوق السيارات في الصين.

وذكر صامويلسون: "المؤشرات إيجابية للغاية، بالنظر إلى حجم الإقبال في معارض البيع الخاص بنا.. الأمور اقتربت كثيرا من الوضع الطبيعي".

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