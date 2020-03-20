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الرئيسية | خارج الحدود | روسيا تجرب نماذج أولية للقاحات لعلاج "كورونا"

روسيا تجرب نماذج أولية للقاحات لعلاج "كورونا"

روسيا تجرب نماذج أولية للقاحات لعلاج "كورونا"
هسبريس - رويترز
الجمعة 20 مارس 2020 - 12:30

ذكرت الهيئة الاتحادية لمراقبة حقوق المستهلك في روسيا اليوم الجمعة أن علماء روسا بدأوا تجربة نماذج أولية للقاحات محتملة لفيروس كورونا على حيوانات في مختبر في سيبيريا.

وأعلنت روسيا عن إصابة 199 شخصا بالفيروس حتى الآن وهو عدد أقل بكثير من دول أوروبية عديدة لكن الرقم زاد بشكل حاد في الأيام الأخيرة. وتوفي شخص واحد بالفيروس.

وذكر مركز فيكتور لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية أن علماء بالمركز الواقع في مدينة نوفوسيبيرسك طوروا نماذج لقاحات استنادا إلى ستة مفاهيم تكنولوجية مختلفة وبدأوا التجارب يوم الاثنين.

ونبه علماء في أنحاء العالم إلى أن تطوير لقاح عملية طويلة ومعقدة قد لا تسفر عن شيء إلا بعد 12 إلى 18 شهرا.

وقالت الهيئة الاتحادية لمراقبة حقوق المستهلك في بيان "تستخدم الفئران في معظم الأحيان لمثل هذه الدراسات... وغيرها من حيوانات التجارب".

وأضافت أن العلماء يتوقعون البدء في طرح لقاح في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Adam الجمعة 20 مارس 2020 - 12:42
الخطر قادم بلا محالة وعلى المواطنين أن يعلموا أن اللقاحات لن تكون جاهزة قريبا.
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5
2 - يجيب الله الجمعة 20 مارس 2020 - 12:49
فل نأمل من الكفار إيجاد الدواء ،ولن نكف على الدعاء عليهم في الصلاوات ماذا لو اخترعت أو وجدت إسرائيل الدواء وأهدت للإنسانية بثمن رمزي
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-6
3 - حسن قنديلة الجمعة 20 مارس 2020 - 12:50
حل هذا الفيروس هوا الدعاء للسبحانه وتعالى والاستغفار لله عز وجل
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3
4 - Nabil الجمعة 20 مارس 2020 - 12:55
انا الذي لا استوعبه لماذا بنقل فيروس كورزنا الا في المطارات شيء لا يصدق.
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3
5 - عبد الإله الجمعة 20 مارس 2020 - 12:58
تجارب دون نتائج:
كل دولة تقوم بتجارب بمعزل عن العالم رغم أن الجائزة عالمية. و الغريب أن العالم اتفق في طريقة كبح انتشار الفيروس أي ابقى في منزلك إلا الطبقة العاملة في المصانع و المزارع (بلغتهم عدم وقف عجلة الاقتصاد) (و بلغتنا المال لرب العمل).
وثيقة الخروج: يحمي الدولة أكثر من العمال. تعطي جواز المرض و نقله في المجتمع. إذا أظن أن الوثيقة ليست حل و الحل هو لا عمل و الضمان الاجتماعي يجب عليه صرف ما اقتطع لنا في سنوات العمل
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0
6 - طبيب مسلم الجمعة 20 مارس 2020 - 12:58
الرد على "2 يجيب الله"
يوجد
- مسلم وغير مسلم
- عالم وغير عالم
لا علاقة بين التصنيفين، وأي محاولة لإلصاق صفة العالم بغير المسلم هي نوع من النصب والاحتيال الفكري.

أنا طبيب ومسلم! فكيف تجعلني كافرا؟؟
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