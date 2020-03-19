24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:03
|07:29
|13:40
|17:02
|19:43
|20:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- كورونا يؤجل انتخاب 3 أعضاء بمجلس المستشارين
- مسؤولو وزارة التربية يدعمون "صندوق كورونا"
- مندوبية السجون توفر مخزونا احتياطيا من المؤن لمواجهة "كورونا"
- الرباطيون يفرغون الشوارع
- الجامعات تستعين بقناة "الرياضية" لبث الدروس
الأمن الوطني يتصدى لمروجي الأخبار الزائفة حول فيروس "كورونا" (5.00)
الحكومة تُقر قانوناً جديداً لردع سلوكات المغاربة على "فايسبوك" (5.00)
مجموعة بنوك المغرب تقترح تأجيل سداد القروض لمدة ثلاثة أشهر (5.00)
حقوقيون يطالبون بالإفراج عن فئات من السجناء لتفادي "كورونا" (5.00)
- عاجل .. إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في المملكة - (246)
- سيل الانتقادات ينهال على أرباب مدارس التعليم الخاص في المغرب - (210)
- 3 حالات جديدة ترفع عدد الإصابات بكورونا إلى 61 حالة في المغرب - (178)
- وزارة الصحة تعلن شفاء ثاني حالة مصابة بفيروس "كورونا" بالمغرب - (161)
- الحكومة تقر 2000 درهم لفاقدي الشغل عبر الضمان الاجتماعي - (147)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السعودية تسجل حالات كورونا قادمة من المغرب
أعلنت السعودية عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ من بينها حالات قادمة من المغرب.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن رصد وتسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19).
وقالت الوزارة إن من بين الحالات الجديدة هناك 17 حالة إصابة لقادمين من دول المغرب وبريطانيا وإسبانيا وإيران وباكستان والكويت والعراق والهند والولايات المتحدة الأمريكية ومصر، مضيفة أن الـ19 حالة الأخرى هي لمخالطين مع حالات إصابة سابقة.
وأوضحت الوزارة أن هناك 21 حالة في مدينة الرياض، و4 في القطيف، و3 حالات في كل من مكة المكرمة والدمام، وحالتين في الهفوف، وحالة واحدة في كل من جدة والظهران ومحايل عسير.
وقد أعلنت السعودية، الأسبوع الماضي، عن تسجيل حالتين مصابتين بـ"كورونا" قادمتين من المغرب.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ 274، تعافت منها اليوم حالتان ليصبح مجموع حالات التعافي 8 حالات، وتوجد حالتان في وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر.