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الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تسجل حالات كورونا قادمة من المغرب

السعودية تسجل حالات كورونا قادمة من المغرب

السعودية تسجل حالات كورونا قادمة من المغرب
هسبريس - أمال كنين
الخميس 19 مارس 2020 - 21:54

أعلنت السعودية عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ من بينها حالات قادمة من المغرب.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن رصد وتسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19).

وقالت الوزارة إن من بين الحالات الجديدة هناك 17 حالة إصابة لقادمين من دول المغرب وبريطانيا وإسبانيا وإيران وباكستان والكويت والعراق والهند والولايات المتحدة الأمريكية ومصر، مضيفة أن الـ19 حالة الأخرى هي لمخالطين مع حالات إصابة سابقة.

وأوضحت الوزارة أن هناك 21 حالة في مدينة الرياض، و4 في القطيف، و3 حالات في كل من مكة المكرمة والدمام، وحالتين في الهفوف، وحالة واحدة في كل من جدة والظهران ومحايل عسير.

وقد أعلنت السعودية، الأسبوع الماضي، عن تسجيل حالتين مصابتين بـ"كورونا" قادمتين من المغرب.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ 274، تعافت منها اليوم حالتان ليصبح مجموع حالات التعافي 8 حالات، وتوجد حالتان في وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر.

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