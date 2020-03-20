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الرئيسية | خارج الحدود | إيران تعلن وفاة 1433 شخصا منذ تفشي كورونا

إيران تعلن وفاة 1433 شخصا منذ تفشي كورونا

إيران تعلن وفاة 1433 شخصا منذ تفشي كورونا
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 مارس 2020 - 11:29

أعلنت إيران أن 1433 شخصا توفوا بسبب فيروس كورونا منذ تفشيه في البلاد.

كما كشفت إصابة 19 ألفا و644 شخصا بفيروس كورونا منذ انتشاره في البلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مريريكشي الجمعة 20 مارس 2020 - 12:02
من الصعب فهم حالة إنتشار وباء كورونا فيروس بهذه السرعة في هذا البلد الإسلامي؟ ندعو الله أن يرفع هذا البلاء على عباده يارب
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2 - le peuple iranien à sauver الجمعة 20 مارس 2020 - 12:44
je suis contre le régime fasciste obscurantiste iranien,mais le peuple iranien doit être secouru avec des aides et ne plus ajouter des sanctions us contre l"iran car c"est le peuple iranien qui meure et non le régime qui a beaucoup de contacts avec la chine,le virus qui tue les iraniens peut facilement gagner les pays arabes limitrophes,alors assez de négliger le peuple qui souffre,alors offrez des aides au peuple iranien qui souffre
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