24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
20/03/2020
الأيام القادمة
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:03
|07:29
|13:40
|17:02
|19:43
|20:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- كورونا يؤجل انتخاب 3 أعضاء بمجلس المستشارين
- مسؤولو وزارة التربية يدعمون "صندوق كورونا"
- مندوبية السجون توفر مخزونا احتياطيا من المؤن لمواجهة "كورونا"
- الرباطيون يفرغون الشوارع
- الجامعات تستعين بقناة "الرياضية" لبث الدروس
الأمن الوطني يتصدى لمروجي الأخبار الزائفة حول فيروس "كورونا" (5.00)
الحكومة تُقر قانوناً جديداً لردع سلوكات المغاربة على "فايسبوك" (5.00)
مجموعة بنوك المغرب تقترح تأجيل سداد القروض لمدة ثلاثة أشهر (5.00)
حقوقيون يطالبون بالإفراج عن فئات من السجناء لتفادي "كورونا" (5.00)
- عاجل .. إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في المملكة - (246)
- سيل الانتقادات ينهال على أرباب مدارس التعليم الخاص في المغرب - (209)
- 3 حالات جديدة ترفع عدد الإصابات بكورونا إلى 61 حالة في المغرب - (178)
- وزارة الصحة تعلن شفاء ثاني حالة مصابة بفيروس "كورونا" بالمغرب - (161)
- الحكومة تقر 2000 درهم لفاقدي الشغل عبر الضمان الاجتماعي - (147)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
إيران تعلن وفاة 1433 شخصا منذ تفشي كورونا
الجمعة 20 مارس 2020 - 11:29
أعلنت إيران أن 1433 شخصا توفوا بسبب فيروس كورونا منذ تفشيه في البلاد.
كما كشفت إصابة 19 ألفا و644 شخصا بفيروس كورونا منذ انتشاره في البلاد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مريريكشي الجمعة 20 مارس 2020 - 12:02
من الصعب فهم حالة إنتشار وباء كورونا فيروس بهذه السرعة في هذا البلد الإسلامي؟ ندعو الله أن يرفع هذا البلاء على عباده يارب
2 - le peuple iranien à sauver الجمعة 20 مارس 2020 - 12:44
je suis contre le régime fasciste obscurantiste iranien,mais le peuple iranien doit être secouru avec des aides et ne plus ajouter des sanctions us contre l"iran car c"est le peuple iranien qui meure et non le régime qui a beaucoup de contacts avec la chine,le virus qui tue les iraniens peut facilement gagner les pays arabes limitrophes,alors assez de négliger le peuple qui souffre,alors offrez des aides au peuple iranien qui souffre
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2