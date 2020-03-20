إيران تعلن وفاة 1433 شخصا منذ تفشي كورونا

هسبريس من الرباط

أعلنت إيران أن 1433 شخصا توفوا بسبب فيروس كورونا منذ تفشيه في البلاد.

كما كشفت إصابة 19 ألفا و644 شخصا بفيروس كورونا منذ انتشاره في البلاد.