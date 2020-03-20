تفشي وباء "كورونا" المستجد يهدد بانهيار النظام الصحي في سويسرا

الغالي محمد الرشاشدة من زوريخ

عبّر دانيال كوخ، كبير الموظفين بالمكتب الفيدرالي للصحة العامة في سويسرا، عن انزعاج السلطات الصحية السويسرية لمحدودية المرافق الصحية، خصوصا في كانتون تيتشينو المحاذي للحدود الإيطالية، حيث يعبر يوميا ما يقارب 65 ألف عامل إلى الأراضي السويسرية، واصفا الوضع هناك بـ"المأساوي".

وقال دانيال كوخ مساء أمس، في مؤتمر صحافي بالعاصمة برن، للحديث عن آخر تطورات وباء "كورونا"، إن المستشفيات في كانتون تيتشينو قد تنهار إذا استمر انتشار الفيروس بوتيرة سريعة، ولن تكون هذه المرافق قادرة على استيعاب التزايد المضطرد لعدد الحالات المستعجلة المصابة بالفيروس، وبالتالي "لن تكون لديها أسرّة كافية في قسم العناية المركّزة، لتغطية احتياجات المرضى في الأيام القليلة المقبلة"، وحضّ المواطنين على احترام إجراءات الطوارئ التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار الوباء.

كبير الموظفين بالمكتب الفيدرالي للصحة العامة في سويسرا صرح بأن "الفيروس بيننا، والآن علينا أن نبذل أقصى ما في وسعنا حتى لا ينتشر على نطاق أوسع، أصيب بالمرض عدد أكبر مما ينبغي، وإذا استمر الحال على ما هو عليه فستنهار المستشفيات".

وأضاف المتحدث ذاته أن السلطات الصحية تسارع الزمن وتبذل قصارى جهودها لتوفير المزيد من الأسرّة والأجهزة الطبية الأخرى، لا سيما المتعلقة بأجهزة التنفّس الاصطناعي.

من جانبه، أكد ألان بيرسيه، وزير الشؤون الداخلية بالحكومة الفيدرالية، والتي يعود إليه قطاع الصحة العامة، التزام الحكومة الفيدرالية بتقديم دعم ماليّ مهم للمناطق الناطقة بالإيطالية الواقعة في جنوب سويسرا، والتي تضررت كثيرا بفيروس "كورونا" مقارنة مع بعض المناطق الأخرى من البلاد.

واضاف ألان بيرسيه إن الحكومة عازمة على اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الآنية، لدعم وتمويل مختلف القطاعات الاقتصادية المحلّية، والمساعدة في الوصول إلى التمويلات الخاصة، بغية إعادة التوازن إلى تلك المناطق المتضررة.

وتمتلك المستشفيات السويسرية ما يناهز 800 سرير في أقسام العناية المركّزة، ولا يزال متاحا منها حتى الآن 160 سريرا.

ووصل عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد، مع منتصف اليوم الجمعة، إلى 4898 حالة، أي بزيادة 1000 حالة خلال أقل من 24 ساعة؛ في حين بلغ عدد المتوفين 43 شخصا.