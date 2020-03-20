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منشورات "مستفزة" لكورونا توقف 64 شخصا بتركيا

منشورات "مستفزة" لكورونا توقف 64 شخصا بتركيا
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 20 مارس 2020 - 14:15

أعلنت وزارة الداخلية التركية توقيف 64 شخصا إثر نشرهم منشورات "مستفزة ولا أساس لها" عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بفيروس "كورونا" المستجد.

ولم تعط الوزارة مزيدا من التفاصيل، لكن حصل أن نُشرت معلومات مغلوطة عبر الإنترنت في دول أخرى، بما فيها إندونيسيا والولايات المتحدة.

وقالت وزارة الداخلية التركية عبر "تويتر"، مساء الخميس، "وجدنا 242 شخصا يشتبه في أنهم نشروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشورات مستفزة ولا أساس لها تتعلق بفيروس كورونا، وتم توقيف 64 شخصا".

ودون إعطاء المزيد من التفاصيل، قالت الوزارة إن العمل مستمر لتوقيف آخرين.

وأكدت تركيا حتى الآن أربع حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما سجلت 359 إصابة.

واتخذت أنقرة سلسلة إجراءات لمكافحة الفيروس بما في ذلك إغلاق المدارس والجامعات موقتاً، بالإضافة إلى إغلاق دور السينما وصالات الألعاب الرياضية ومقاهي الشيشة.

وأصدرت الرئاسة التركية تعميماً، الجمعة، أعلنت فيه حظر النشاطات الثقافية والعلمية والفنية، وأي نشاط مماثل، في أماكن مغلقة أو مفتوحة، حتى نهاية أبريل.

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