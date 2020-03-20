الصحة العالمية تحذر من تسارع وتيرة "وباء كورونا"

هسبريس - إفي

حذرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، من أن وباء كورونا المستجد استغرق 3 أشهر للوصول إلى 100 ألف حالة، و12 يوما فقط لمضاعفة هذا العدد وتجاوز حاجز الـ200 ألف حالة، داعية إلى زيادة جهود المجتمع الدولي لـ"السيطرة على المنحنى التصاعدي" وإيقاف هذا الاتجاه المقلق.

وأكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، كريستيان ليندماير، في مؤتمر صحافي، أن معدل النمو "يظهر للأسف المنحنى التصاعدي للأوبئة"، مشيرا إلى أن معدل النمو الحالي يظهر أن العمل يجب أن يستمر على كافة الجبهات لمكافحة الوباء.

ولتحقيق ذلك، "يجب أن نعالج أكبر عدد ممكن من المرضى، ونستمر في الوقت نفسه في إنتاج المعدات الطبية الحيوية، مثل الأقنعة أو أجهزة التنفس"، بالإضافة إلى مواصلة محاولات البحث عن لقاحات وأدوية للفيروس التاجي الجديد.

وشدد ليندماير على أن معدل تسارع الوباء أعلى من المتوسط العالمي في دول مثل فرنسا، التي لم تستغرق سوى 4 أيام لمضاعفة عدد الحالات التي تم تشخيصها على أراضيها.

وأضاف: "لا داعي للاستسلام أو انتظار حدوث الأسوأ ومعالجة الحالات الأكثر خطورة فقط؛ من المهم الاستمرار في تنفيذ حزمة كاملة من الإجراءات التي تبدأ باختبار كافة الحالات المشتبه فيها لمعرفة حقيقة ما نواجهه".

واستطرد: "إذا لم نكن نعرف عدد المصابين في بلد ما، فإن إجراءاته لن تكون فعالة قدر الإمكان"، موردا أن الدول التي تواجه مشكلات في إجراء اختبارات لأعداد ضخمة يمكنها أن تطلب المساعدة من منظمة الصحة العالمية.

وشدد ليندماير في هذا الصدد على أن المنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، أرسلت 1.2 مليون اختبار إلى 120 دولة، وستواصل العمل مع شركائها من أجل دعم مختلف الدول.