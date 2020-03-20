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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس التونسي يعلن "حجرا صحيا" عاما في البلاد

الرئيس التونسي يعلن "حجرا صحيا" عاما في البلاد

الرئيس التونسي يعلن "حجرا صحيا" عاما في البلاد
هسبريس - متابعة
الجمعة 20 مارس 2020 - 16:37

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة حجرا صحيا عاما، وطلب من أغلب المواطنين البقاء في بيوتهم الا للضرورة القصوى.

وعلق سعيد التنقل بين المدن في تشديد للإجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت تونس، التي سجلت 54 حالة إصابة بالفيروس، حظر التجول وأغلقت حدودها البحرية والبرية والجوية.

وقرر الرئيس التونسي منع التنقل من مدينة إلى أخرى إلا في الحالات الضرورية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - saad الجمعة 20 مارس 2020 - 16:42
برافو تونس برافو تونس برافو تونس
ماشي بحالنا حنا محطة ولاد زيان عامرة والكيران عامرين والترانات عامرين وزيد وزيد
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6
2 - سارة الجمعة 20 مارس 2020 - 16:44
اللهم اشفي الجميع فأنت الشافي و العافية يا رب العالمين
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19
3 - ام ريان الجمعة 20 مارس 2020 - 16:44
الله يلطف بينا اجمعين لزم نحرصو على انفسنا وعدم الخروج الا لضرورة انشاءالله ازمة وتعدى على خير
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13
4 - مروان محي الجمعة 20 مارس 2020 - 16:53
هو الآخر -وفقه الله-أدرك الأمر في بدايته...
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18
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