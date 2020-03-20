الرئيس التونسي يعلن "حجرا صحيا" عاما في البلاد

هسبريس - متابعة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة حجرا صحيا عاما، وطلب من أغلب المواطنين البقاء في بيوتهم الا للضرورة القصوى.

وعلق سعيد التنقل بين المدن في تشديد للإجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت تونس، التي سجلت 54 حالة إصابة بالفيروس، حظر التجول وأغلقت حدودها البحرية والبرية والجوية.

وقرر الرئيس التونسي منع التنقل من مدينة إلى أخرى إلا في الحالات الضرورية.