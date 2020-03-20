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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يبسط عددا من التدابير لمقاومة زحف كورونا

ترامب يبسط عددا من التدابير لمقاومة زحف كورونا

ترامب يبسط عددا من التدابير لمقاومة زحف كورونا
هسبريس - متابعة
الجمعة 20 مارس 2020 - 17:05

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغيير موعد تحصيل الضرائب، وتقديم دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وطلب ترامب، في كلمة له اليوم، السماح بتعليق دفع مستحقات الطلبة للمدارس والجامعات من دون إضافة فوائد عليهم.

وزاد بالقول: "نعمل مع كندا والمكسيك لوقف انتشار فيروس كورونا في أمريكا الشمالية".

وقال إنه يدرس طرق منع نقل عدوى الفيروس إلى الولايات المتحدة عبر المهاجرين.

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