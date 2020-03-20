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الولايات المتحدة تغلق الحدود مع كندا منذ اليوم
الجمعة 20 مارس 2020 - 17:23
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إغلاق حدود الولايات المتحدة مع كندا، حيث يدخل القرار حيز التنفيذ اليوم.
وقال بومبيو، في كلمة له اليوم، إنه "لا صحة للإشاعات عن فرض حظر كامل في الولايات المتحدة بسبب كورونا"
وشدد المتحدث على أن حماية الأميركيين من انتهاكات النظام الإيراني أولوية للولايات المتحدة