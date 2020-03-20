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كُتّاب وآراء
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الوفيات في بريطانيا بسبب "كورونا" تصل إلى 177
الجمعة 20 مارس 2020 - 17:59
ارتفع عدد الوفيات في بريطانيا من جراء فيروس كورونا إلى 177 حالة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مغربي الجمعة 20 مارس 2020 - 19:01
كان الله في عون ابني طالب بلندن وعون المغاربة. كانت من المفترض الرجوع الى الوطن يوم الثلاثاء 17 مارس لكن لم يتمكن رغم تذكرة السفر التي اقتناها. بمطار لندن اخبروه أن المغرب لا يريد أي مسافر قادم من بريطانيا. ابني طالب انهى دراسته الجامعية كباقي الطلبة . الطائرة حلقت فارغة الى مطار الرباط ووصلت الرباط وحملت معها مواطنين اجانب الى لندن وطارت على الساعة التاسعة والربع. اقدر الظروف الصعبة التي يمر بها المغرب. لكن هل مستعين؟ كل الطلبة الدين يدرسون معه ساعدتهم دولتهم بالرجوع. أو تكلفت بهم سفارتهم بلندن والمبيت والاكل بفادق إلا المغرب. واين السيد وزير الخارجية وهل على علم بهدا الموضوع؟ اطلب النشر والمساندة من عائلة تعيش أيام صعبة وابنها بين الحياة والموت !!!؟
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