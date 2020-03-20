24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0307:2913:4017:0219:4320:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. النقابات تتوجس من تداعيات مطلب "الاقتطاع من أجور العمال" (5.00)

  2. عدد مصابي "كورونا" يتزايد بالمغرب .. الحصيلة الجديدة: 77 حالة (5.00)

  3. "كورونا" يهدد مناصب الشغل بالمغرب .. كيف يمكن تقليل الأضرار؟ (5.00)

  4. صلاة الجنازة بالمقابر .. احتراز شرعيّ للمغاربة في زمن "كورونا" (5.00)

  5. مداهمة مقهى بمدينة فاس لخرق قرار الإغلاق (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | كندا تتلقى نصف مليون طلب إعانة بطالة في أسبوع

كندا تتلقى نصف مليون طلب إعانة بطالة في أسبوع

كندا تتلقى نصف مليون طلب إعانة بطالة في أسبوع
هسبريس - متابعة
الجمعة 20 مارس 2020 - 22:15

أعلن جوستن ترودو، رئيس وزراء كندا، اليوم، أن الحكومة تلقت أكثر من 500 ألف طلب إعانة بطالة في الأسبوع الحالي.

وأوضح ترودو، في لقاء صحفي بمقر إقامته الرسمي في أوتاوا، أن هذا "وضع غير مسبوق"، مضيفا أن "هذا الأمر يضع الكثير من الضغوط على نظامنا".

وكانت كندا أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بسبب "فيروس كورونا" المستجد، إحداهما في مقاطعة بريتش كولومبيا الغربية، والأخرى في مقاطعة ألبرتا الغنية بالبترول.

كما أعلنت الحكومة خطة دعم جديدة تشمل 27 مليارا (17 مليار أورو) من المساعدات المباشرة، و55 مليارا على شكل إرجاء ضرائب لمساعدة البلاد على مواجهة "فيروس كورونا" المستجد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.