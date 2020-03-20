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كُتّاب وآراء
كندا تتلقى نصف مليون طلب إعانة بطالة في أسبوع
أعلن جوستن ترودو، رئيس وزراء كندا، اليوم، أن الحكومة تلقت أكثر من 500 ألف طلب إعانة بطالة في الأسبوع الحالي.
وأوضح ترودو، في لقاء صحفي بمقر إقامته الرسمي في أوتاوا، أن هذا "وضع غير مسبوق"، مضيفا أن "هذا الأمر يضع الكثير من الضغوط على نظامنا".
وكانت كندا أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بسبب "فيروس كورونا" المستجد، إحداهما في مقاطعة بريتش كولومبيا الغربية، والأخرى في مقاطعة ألبرتا الغنية بالبترول.
كما أعلنت الحكومة خطة دعم جديدة تشمل 27 مليارا (17 مليار أورو) من المساعدات المباشرة، و55 مليارا على شكل إرجاء ضرائب لمساعدة البلاد على مواجهة "فيروس كورونا" المستجد.