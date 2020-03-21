عدد الإصابات بكورونا يصل 176 حالة بالكويت

هسبريس - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع بذلك عدد المصابين إلى 176 حالة في الكويت.