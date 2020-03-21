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عدد الإصابات بكورونا يصل 176 حالة بالكويت
السبت 21 مارس 2020 - 10:16
أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وارتفع بذلك عدد المصابين إلى 176 حالة في الكويت.