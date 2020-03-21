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123 وفاة جديدة في إيران بسبب "كوفيد 19"
السبت 21 مارس 2020 - 10:35
سجلت إيران 123 وفاة جديدة بفيروس كورونا.
وأوردت وزارة الصحية الإيرانية اليوم السبت أن العدد الإجمالي للوفيات وصل إلى 1556 وفاة.
ووفق المصدر، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا 20.610 حتى الآن في إيران.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
2 - bouali السبت 21 مارس 2020 - 10:41
ان الله يمهل ولايهمل كم قتلت ايران في العراق وسوريا ولبنان وووو
تعليق غير لائق
-14
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