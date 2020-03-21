123 وفاة جديدة في إيران بسبب "كوفيد 19"

هسبريس - متابعة

سجلت إيران 123 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأوردت وزارة الصحية الإيرانية اليوم السبت أن العدد الإجمالي للوفيات وصل إلى 1556 وفاة.

ووفق المصدر، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا 20.610 حتى الآن في إيران.