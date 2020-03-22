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الرئيسية | خارج الحدود | الشرطة الألمانية تحذر من نصابي "أزمة كورونا"

الشرطة الألمانية تحذر من نصابي "أزمة كورونا"

الشرطة الألمانية تحذر من نصابي "أزمة كورونا"
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 22 مارس 2020 - 02:31

حذر مكتب مكافحة الجريمة في ولاية سكسونيا السفلى بألمانيا من النصابين الذين يحاولون الاستفادة من أزمة كورونا مستغلين مخاوف الناس من العدوى.

وفي تصريحات لصحيفة "براونشفايجر تسايتونغ" الألمانية، قالت كاترين غلاديتس، المتحدثة باسم المكتب، إن النصابين يلعبون على مخاوف الناس وبالطبع فإن أزمة كورونا تسببت في أكبر قدر من القلق، والنصابون مبدعون".

وأوضحت غلاديتس أن المكتب يراقب متجرا مزيفا على الإنترنت يزعم أنه يبيع أقنعة واقية ، وأضافت أن "الاتصالات مع مزود الخدمة لم تكلل بالنجاح حتى الآن".

كما حذرت أيضا من التعرض لأفراد ينتحلون صفة أفراد شرطة، "حيث يدعي مجرمون أنهم من الشرطة، أو من الاستخبارات، ويطلبون من الناس تقديم عينة وإلا سيتم وضعهم في الحجر الصحي".

ونوهت غلاديتس إلى أن أفراد الشرطة وموظفي مكاتب الصحة الحقيقيين يبرزون هوياتهم.

وكان المكتب الاتحادي لحماية السكان والمساعدة في حالات الكوارث حذر، بالفعل، من النصابين الذين يرتدون بزات حماية وكمامات ويحاولون الدخول إلى المنازل والشقق.

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