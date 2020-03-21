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شركة "غوغل" تطلق موقعا خاصا بفيروس كورونا

شركة "غوغل" تطلق موقعا خاصا بفيروس كورونا
هسبريس - د.ب.أ
السبت 21 مارس 2020 - 22:25

أطلقت شركة غوغل الأمريكية العملاقة، صاحبة أكبر موقع للبحث على شبكة الإنترنت، موقعا جديدا مخصصا للمعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أسبوع من طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدة من الشركة في مكافحة الفيروس القاتل.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلومبرغ"، قالت غوغل إنها عملت "مع الهيئات والسلطات ذات الصلة" من أجل إطلاق موقع " google.com/covid19"، في وقت متأخر أمس الجمعة.

ويقدم الموقع الجديد معلومات بشأن الفيروس وسبل الوقاية منه ومصادر المعلومات المحلية المتعلقة به.

ويوجد في أعلى صفحة الموقع إطار صغير بعنوان "معلومات" يصف أعراض الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى نصائح بشأن الوقاية و العلاج، من منظمة الصحة العالمية.

كما يشمل الموقع الجديد عناوين مواقع أخرى ذات صلة في أنحاء الولايات المتحدة، ومصادر أخرى.

وقالت غوغل في بيان إن الموقع الذي "أطلق اليوم في الولايات المتحدة.. سيكون متاحا بلغات أخرى وفي دول أخرى خلال الأيام المقبلة، وسنقوم بتحديث الموقع عندما يتاح المزيد من المصادر."

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