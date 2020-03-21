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كُتّاب وآراء
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عدد "مصابي كورونا" في ألمانيا يبلغ 16662
السبت 21 مارس 2020 - 11:50
قال معهد روبرت كوخ الألماني للأبحاث اليوم السبت إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2705 حالات في يوم واحد ليصل العدد الإجمالي إلى 16662.
وأضاف المعهد أن 47 شخصا في المجمل توفوا جراء الإصابة بالفيروس في البلاد بزيادة 16 حالة وفاة مقارنة بيوم الجمعة الذي وصل فيه عدد الوفيات إلى 31.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - 3a ana السبت 21 مارس 2020 - 12:32
ألمانيا من الدول القليلة ان لم نقل الوحيده في العالم التي تتوفر بحكم نضامها الفيدرالي + غنية على مختبرات تغطي جميع جهات البلد. و به فإن إحصائياتها هي الأقرب إلى الواقع...... و مع ذلك فإن وزارة الصحة فيها تتكلم عن عددين عدد مؤكد و آخر احتمالي قد يضاعفه بكثير..... أما أرقام الدول المركزية فلا تمثل الواقع
2 - boukdir hassan السبت 21 مارس 2020 - 12:33
نسال الله عزا وجال ان يرفع عن هدا البلاء وعن الجميع
3 - جعفر السبت 21 مارس 2020 - 12:50
من يتسائل عن سبب الوفيات القليل في ألمانيا مقارنة بعدد الإصابات و كذلك مقارنة بالدول المجاورة مثل إسبانيا و إيطاليا أقول له أن ألمانيا تتوفر على 25000 سرير إنعاش أقول سرير إنعاش بالمقابل تتوفر إيطاليا على 5000 سرير إنعاش
4 - Milo السبت 21 مارس 2020 - 13:09
تقريبا 20000 مصاب اليوم السبت هنا في المانيا، ومع ذالك بدات المناطق القريبة من الحدود الفرنسية تضم مرضى من فرنسا للمساعدة، لانو فيه مستشفيات دو استيعابية كبيرة، والخير موجود فالمانيا، الله يزيدها خير هاد الدولة العضمى.
5 - مغربي من ألمانيا السبت 21 مارس 2020 - 13:09
عدد المصابين في ألمانيا هو 20099 مصاب .نسأل الله السلامة لجميع المسلمين
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