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"أوبر" تعلق خدمة سيارات الأجرة داخل السعودية
السبت 21 مارس 2020 - 23:55
قالت أوبر، في بيان، إنها علقت عملياتها لسيارات الأجرة في السعودية حتى إشعار آخر؛ بسبب إجراءات أعلنتها وزارة الداخلية.
وعلقت السعودية خدمات سيارات الأجرة العادية، وكذلك المعتمدة، كإجراء احترازي للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.
وقال متحدث باسم أوبر: "في ضوء الإجراءات التي أعلنتها وزارة الداخلية، نعلق عمل أوبر تاكسي في المملكة حتى إشعار آخر".