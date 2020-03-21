24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0007:2613:3917:0319:4420:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. سيدة مغربية تطالبُ بإعادة جثّة ابنها من الحدود اليونانية والتركية (5.00)

  2. وكالة التنمية الاجتماعية تدعم صندوق "كورونا" (5.00)

  3. هذه لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية خلال فترة الطوارئ الصحية (5.00)

  4. المغرب يوقف حركة حافلات نقل المسافرين بين المدن يوم الثلاثاء (5.00)

  5. مصر تعلق صلاة الجماعة والجمعة بسبب "كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | "أوبر" تعلق خدمة سيارات الأجرة داخل السعودية

"أوبر" تعلق خدمة سيارات الأجرة داخل السعودية

"أوبر" تعلق خدمة سيارات الأجرة داخل السعودية
هسبريس - رويترز
السبت 21 مارس 2020 - 23:55

قالت أوبر، في بيان، إنها علقت عملياتها لسيارات الأجرة في السعودية حتى إشعار آخر؛ بسبب إجراءات أعلنتها وزارة الداخلية.

وعلقت السعودية خدمات سيارات الأجرة العادية، وكذلك المعتمدة، كإجراء احترازي للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم أوبر: "في ضوء الإجراءات التي أعلنتها وزارة الداخلية، نعلق عمل أوبر تاكسي في المملكة حتى إشعار آخر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.