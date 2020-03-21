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الرئيسية | خارج الحدود | مصر تعلق صلاة الجماعة والجمعة بسبب "كورونا"

مصر تعلق صلاة الجماعة والجمعة بسبب "كورونا"

مصر تعلق صلاة الجماعة والجمعة بسبب "كورونا"
هسبريس - متابعة
السبت 21 مارس 2020 - 12:25

قرر وزير الأوقاف المصري إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا في كل المساجد على مستوى الجمهورية لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا.

وقبل ذلك أعلن شيخ الأزهر الشريف، أحمد الطيب، عن إيقاف صلاة الجماعة والجمعة لمدة أسبوعين في الجامع الأزهر.

وعزا شيخ الأزهر هذا القرار إلى "الحرص على سلامة المصلين"، وذلك في سياق مواجهة تداعيات كورونا.

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