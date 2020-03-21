مصر تعلق صلاة الجماعة والجمعة بسبب "كورونا"

هسبريس - متابعة

قرر وزير الأوقاف المصري إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا في كل المساجد على مستوى الجمهورية لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا.

وقبل ذلك أعلن شيخ الأزهر الشريف، أحمد الطيب، عن إيقاف صلاة الجماعة والجمعة لمدة أسبوعين في الجامع الأزهر.

وعزا شيخ الأزهر هذا القرار إلى "الحرص على سلامة المصلين"، وذلك في سياق مواجهة تداعيات كورونا.