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كُتّاب وآراء
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الجزائر تغلق المقاهي وتمنع حركة التنقل بين المدن
السبت 21 مارس 2020 - 13:25
قررت الحكومة الجزائرية إغلاق المقاهي ومنع حركة التنقل بين المدن، بسبب تداعيات انتشار كورونا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - مغربية كندية السبت 21 مارس 2020 - 13:56
الان يقفلونها؟؟؟ حرام على السلطات الجزائرية خافو الله فشعبكم كيف تنتظرون كل هذه المدة و الفيروس منتشر بين الشعب الجزائري؟
هذا ما حدث بالظبط مع الدول مثل اسبانيا فرنسا ايطاليا بريطانيا وامريكا وسويسرا تغاضو عن الفيروس و لم يخبرو شعوبهم ان ضحاياه بدأت تشق طريقها تحت التراب ولم يتخذو الاجراءات اللازمة في الوقت المناسب لكي تستمر امطار ايرادات الاقتصاد على الانظمة
هذا ما حدث بالظبط مع الدول مثل اسبانيا فرنسا ايطاليا بريطانيا وامريكا وسويسرا تغاضو عن الفيروس و لم يخبرو شعوبهم ان ضحاياه بدأت تشق طريقها تحت التراب ولم يتخذو الاجراءات اللازمة في الوقت المناسب لكي تستمر امطار ايرادات الاقتصاد على الانظمة
2 - ابو بدر لوجدي السبت 21 مارس 2020 - 14:08
على جميع الدول العربية اغلاق المقاهي و المطعام و جميع الاماكن يكون فيها تجمعات لكي لا ينتشر هذا الوباء يجب عليينا ان نحمي عائلتنا و اولادنا من هذا الفيروس المعدي ويجب عليينا بالنظافة مستمرة وتعقيم كل ما خرجنا لاقتناء حاجيتنا عند ضرورة القصوى والله يبعد عليينا هذا البلاء يارب
3 - الحبيب السبت 21 مارس 2020 - 14:12
اضن أن الجزائر قامت بما هو أكثر أهمية من هذا...الجزائر خصصت جسرا جويا لإعادة أبناءنا بدلا من تركهم يستولون في المطارات الدولية ...أما غلق المقاهي فكل الدول اتخذت هذا الاجراء
تعليق غير لائق
-40
4 - لصاحب التعليق 3 السبت 21 مارس 2020 - 14:45
السلام عليكم يا اخي مسألة يرسلون الطائرة لجلب المواطنين من بلدان اخرى سيؤزم الامر لان الجزائر لا تتوفر على اسرة كافية ثانية فالبتالي اين ستضعهم؟ لا حجر صحي ولا شيء وبالتالي سيختلطون بالشعب وهنا الطامة. واذا قصدت يعني ان المغرب لم يجلب رعاياه فهذا مطلب شعبي انا من الجالية المغربية و نصحت الجالية المغربية والعالقين في الخارج ان يظلو حيث هم لان شلة من الناس ستجني على ارواح 40 مليون. الحمد لله ان دولتنا المغربية العظيمة قامت بما لم تقم به اي دولة اخرى بالرغم من ضعف الامكانيات وهو مخافتها على ارواح شعبها التي فضلتها على الاقتصاد. من اول اصابة اوقفو المقاهي و المطاعم و الفنادق و الرحلات و المدارس والجامعات وووو ودعو الناس الى البقاء في بيوتهم و الاكثر من ذلك واتحدى اي دولة اخرى فالعالم باسره ان فعلت ما فعله المغرب واخرجت سلطاتها الى الاحياء و الازقة الى امام بيوت الناس لتطالبهم و تترجاهم يبقون في بيوتهم حفاظا على سلامتهم وارواحهم ارني هذا البلد اين هو؟ تحية احترام و اجلال لاعظم دولة في العالم الدولة المغربي بحق وحقيق وبدون ماكياج مثل بعض الدول الغربية لي قتلت ارواح شعوبها مقابل الاقتصاد
5 - احمد المغربي السبت 21 مارس 2020 - 14:47
إلى رقم 3 الحبيب
عندنا أفراد اسرتنا منتشرين في أوروبا و أمريكا الشمالية و لا واحد فيهم فكر يجي للمغرب في الوقت الحالي حفاظا على أفراد أسرته و أولاد بلده
عندنا أفراد اسرتنا منتشرين في أوروبا و أمريكا الشمالية و لا واحد فيهم فكر يجي للمغرب في الوقت الحالي حفاظا على أفراد أسرته و أولاد بلده
6 - لصاحب التعليق 3 السبت 21 مارس 2020 - 14:51
الدولة المغربية الرائعة واقعية و تعاملت مع الظرفية بكل ذكاء و بكل جدية وهمة فالعالقين في الخارج زودتهم بالسكن والمأكل و المشرب وعددهم قرابة 1000 مواطن مغربي اما الاتيان بالناس من الخارج و تركهم يسيحون في الارض بين الشعب فقط لتلميع الوجه فهذا ليس من اختصاص الا المجرمين سفكة دماء شعوبهم.
الدولة المغربية حفظها الله و نصرها يارب تعاملت بكل حزم لم يهمها من يقول فيها ولا من يطبل او ينتقد انما تعاطت مع الموضوع بدقة كبيرة عملت كل مجهوداتها لتحافظ على حياة المغاربة في داخل المغرب وبنفس الوقت دعمت العالقين في الخارج بما يلزمهم فلا هي تخلت على مغاربة الداخل ولا على مغاربة الخارج الذين يحتاجون حقا المساعدة. فلو دولتنا المغربية العظيمة الله يحفظها جلبت لنا مغاربة الخارج لقلت هذه الدولة تهمها سمعتها اكثر من حياة المواطنين وبكل صراحة فعاشت الدولة المغربية الابية بملكها بحكومتها وبسلطاتها
الدولة المغربية حفظها الله و نصرها يارب تعاملت بكل حزم لم يهمها من يقول فيها ولا من يطبل او ينتقد انما تعاطت مع الموضوع بدقة كبيرة عملت كل مجهوداتها لتحافظ على حياة المغاربة في داخل المغرب وبنفس الوقت دعمت العالقين في الخارج بما يلزمهم فلا هي تخلت على مغاربة الداخل ولا على مغاربة الخارج الذين يحتاجون حقا المساعدة. فلو دولتنا المغربية العظيمة الله يحفظها جلبت لنا مغاربة الخارج لقلت هذه الدولة تهمها سمعتها اكثر من حياة المواطنين وبكل صراحة فعاشت الدولة المغربية الابية بملكها بحكومتها وبسلطاتها
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