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الرئيسية | خارج الحدود | وزارة الصحة السعودية: شفاء 8 مصابين بكورونا

وزارة الصحة السعودية: شفاء 8 مصابين بكورونا

وزارة الصحة السعودية: شفاء 8 مصابين بكورونا
هسبريس - متابعة
السبت 21 مارس 2020 - 13:50

سجلت وزارة الصحة السعودية 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وزادت الوزارة المعنية بأن الفحوصات المخبرية تجاوزت 22 ألف حالة، وبأن 8 حالات تعافت.

ووعدت وزارة الصحة السعودية بأن الدولة ستوفر كل الإمكانيات لمواجهة فيروس كورونا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - انشرو السبت 21 مارس 2020 - 14:18
السعودية فحصو 22 الف حالة ومختبرنا فحص فقط 300 حاله
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