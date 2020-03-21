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وزارة الصحة السعودية: شفاء 8 مصابين بكورونا
السبت 21 مارس 2020 - 13:50
سجلت وزارة الصحة السعودية 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وزادت الوزارة المعنية بأن الفحوصات المخبرية تجاوزت 22 ألف حالة، وبأن 8 حالات تعافت.
ووعدت وزارة الصحة السعودية بأن الدولة ستوفر كل الإمكانيات لمواجهة فيروس كورونا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - انشرو السبت 21 مارس 2020 - 14:18
السعودية فحصو 22 الف حالة ومختبرنا فحص فقط 300 حاله
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