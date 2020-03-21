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الرئيسية | خارج الحدود | سويسرا تسجل 1200 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"

سويسرا تسجل 1200 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"

سويسرا تسجل 1200 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا"
هسبريس - رويترز
السبت 21 مارس 2020 - 15:11

قالت وزارة الصحة السويسرية اليوم السبت إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 6100 أي بزيادة نحو 25 بالمئة عن أمس فيما بلغ عدد الوفيات 56 شخصا مضيفة أن المستشفيات في إقليم تيسينو المتاخم لحدود إيطاليا، الأكثر تضررا في أوروبا، تواجه ضغطا شديدا.

وقال دانيل كوخ مدير قسم الأمراض المعدية بالمكتب الاتحادي للصحة "الوضع في تيسينو متأزم للغاية".

وسجلت سويسرا 1200 حالة إصابة جديدة خلال يوم فيما زادت الوفيات 13 حالة عن أمس الجمعة.

وتسلم الجيش السويسري 50 جهاز تنقية إضافيا ونشرها في تيسينو أمس الجمعة حيث تتسارع دول العالم لنشر المزيد من أجهزة التنفس التي قد تساهم في إنقاذ أرواح الحالات الحرجة المصابة بالفيروس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - O.m. السبت 21 مارس 2020 - 16:04
حتى لو تشافى المريض يبقى يعاني بقية حياته من المرض لأن رئته تكون دمرت و بعض الأعضاء الأخرى.
المرض خطير و كما قلت عند ظهور هدا الفيروس أنه نشأ عن تفاعل نوعين من الفيروسات ليخلقوا هدا الفيروس الخطير و متؤكد أن فيه دكر و أنثى. و الأنثى هي الأخطر و الأفتك و هي من إنتشرت في إيطاليا و بقية أوروبا. أظن العلماء يفكرون بالطرق التقليدية لمكافحة الفيروسات و هدا الخطأ.
يجب البحث خارج الصندوق و من بين الحلول هو القضاء عليه بواسطة فيروس آخر لا يسبب أضرار أو
طرق أخرى.
الفيروس تسرب من إحدى المختبرات خلال الأبحاث و التجارب على عدة أنواع من فيروسات نوع كورونا
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