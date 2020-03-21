الإصابات بـ"كورونا" تفوق 3600 في هولندا

هسبريس - رويترز

قالت سلطات الصحة الهولندية اليوم السبت إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 637 حالة إلى 3631 إصابة في المجمل بالإضافة إلى تسجيل 30 وفاة جديدة.

وبذلك يقفز العدد الإجمالي لوفيات كورونا في هولندا إلى 136 وتتراوح أعمار الضحايا بين 63 و95 عاما.