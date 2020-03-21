24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
21/03/2020
الأيام القادمة
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:01
|07:27
|13:40
|17:02
|19:43
|20:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- ترامب يبسط عددا من التدابير لمقاومة زحف كورونا
- حالة "الطوارئ الصحية" بالمنازل ترفع إقبال المغاربة على الأنترنت
- الشغل في زمن "كورونا" بالمغرب. . هذه توضيحات وإجابات قانونية
- "كورونا" يحوّل صخب الحراك إلى صمت في الجزائر
- الولايات المتحدة تغلق الحدود مع كندا منذ اليوم
سيدة مغربية تطالبُ بإعادة جثّة ابنها من الحدود اليونانية والتركية (5.00)
عدد مصابي "كورونا" يتزايد بالمغرب .. الحصيلة الجديدة: 77 حالة (5.00)
"فاس-مكناس" تتصدر جهات المملكة المصابة بفيروس "كورونا" (5.00)
- تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في المغرب .. الحصيلة: 86 - (322)
- غياب وثيقة التنقل يدفع مغاربة إلى "كسر" حالة الطوارئ الصحية - (249)
- عدد مصابي "كورونا" يتزايد بالمغرب .. الحصيلة الجديدة: 77 حالة - (218)
- المغرب يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا .. الحصيلة: 79 - (169)
- المغرب يوقف حركة حافلات نقل المسافرين بين المدن يوم الثلاثاء - (147)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الإصابات بـ"كورونا" تفوق 3600 في هولندا
السبت 21 مارس 2020 - 15:40
قالت سلطات الصحة الهولندية اليوم السبت إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 637 حالة إلى 3631 إصابة في المجمل بالإضافة إلى تسجيل 30 وفاة جديدة.
وبذلك يقفز العدد الإجمالي لوفيات كورونا في هولندا إلى 136 وتتراوح أعمار الضحايا بين 63 و95 عاما.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - ريفي من امزورن السبت 21 مارس 2020 - 16:02
ويا ربي تحفظ المملكة الهولندية الشريفة العظيمة ويا ربي تحفظ جميع دول العالم
2 - Deux camps السبت 21 مارس 2020 - 16:04
هولندا,كوريا,سويسرا دول لم تفرض عدم الخروج على مواطنيها ونسبة الاصابات فيها اقل من دول فرضت الحجر كايطاليا,فرنسا,اسبانيا
3 - اريفي السبت 21 مارس 2020 - 16:13
اللهم احفظ البشرية جمعاء ،وارحم اموات الآدميين في مشارق الأرض ومغاربها ،فعلا فهولندا بلد صغير المساحة ويقطن فيها سبعة عشر مليونا من المواطنين(الاكتضاظ والزحام ) وسبب هذا فان الإحصاءات مرشحة للارتفاع، وبصفتي كمواطن مغربي هولندي مقيم في هذه الديار اطلب الله أن يرحم الاموات وأن يشفي المصابين في كل بقاع الدنيا...
4 - لا يهم السبت 21 مارس 2020 - 16:23
الالمان والفرنسيين اقتربوا او بالاحرى وجدوا حلا لفيروس كرونا.
فهنيئا لنا وسنعود الى المساجد قريبا لنصلي جماعة داعين الله ان ينصرنا على قوم .......
فهنيئا لنا وسنعود الى المساجد قريبا لنصلي جماعة داعين الله ان ينصرنا على قوم .......
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4