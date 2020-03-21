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الرئيسية | خارج الحدود | الإصابات بـ"كورونا" تفوق 3600 في هولندا

الإصابات بـ"كورونا" تفوق 3600 في هولندا

الإصابات بـ"كورونا" تفوق 3600 في هولندا
هسبريس - رويترز
السبت 21 مارس 2020 - 15:40

قالت سلطات الصحة الهولندية اليوم السبت إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 637 حالة إلى 3631 إصابة في المجمل بالإضافة إلى تسجيل 30 وفاة جديدة.

وبذلك يقفز العدد الإجمالي لوفيات كورونا في هولندا إلى 136 وتتراوح أعمار الضحايا بين 63 و95 عاما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ريفي من امزورن السبت 21 مارس 2020 - 16:02
ويا ربي تحفظ المملكة الهولندية الشريفة العظيمة ويا ربي تحفظ جميع دول العالم
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0
2 - Deux camps السبت 21 مارس 2020 - 16:04
هولندا,كوريا,سويسرا دول لم تفرض عدم الخروج على مواطنيها ونسبة الاصابات فيها اقل من دول فرضت الحجر كايطاليا,فرنسا,اسبانيا
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-6
3 - اريفي السبت 21 مارس 2020 - 16:13
اللهم احفظ البشرية جمعاء ،وارحم اموات الآدميين في مشارق الأرض ومغاربها ،فعلا فهولندا بلد صغير المساحة ويقطن فيها سبعة عشر مليونا من المواطنين(الاكتضاظ والزحام ) وسبب هذا فان الإحصاءات مرشحة للارتفاع، وبصفتي كمواطن مغربي هولندي مقيم في هذه الديار اطلب الله أن يرحم الاموات وأن يشفي المصابين في كل بقاع الدنيا...
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4
4 - لا يهم السبت 21 مارس 2020 - 16:23
الالمان والفرنسيين اقتربوا او بالاحرى وجدوا حلا لفيروس كرونا.
فهنيئا لنا وسنعود الى المساجد قريبا لنصلي جماعة داعين الله ان ينصرنا على قوم .......
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