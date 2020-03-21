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كُتّاب وآراء
تقديم حظر التجول إلى السادسة مساء في موريتانيا
أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية، اليوم السبت، أنه قد تقرر سريان حظر التجول ابتداء من السادسة مساء بدلا من الساعة الثامنة مساء.
وكانت الوزارة أعلنت، أول أمس الخميس، حظر التجول من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا على كافة التراب الموريتاني، وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية ضد انتشار فيروس كورونا.
وأهابت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت، بالجميع التحلي بروح المسؤولية والتعاطي الايجابي مع الإجراءات الاحترازية ضد انتشار وباء "كوفيد-19".
واستثنت الوزارة من قرار حظر التجول الطواقم الصحية وشاحنات نقل البضائع، معلنة أنه تقرر أيضا الحظر البات لكافة أنواع التجمهر والتجمعات العامة، وكذا إغلاق كافة المطاعم والمقاهي إلى إشعار جديد.