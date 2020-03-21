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إصابة 139 شخصا ووفاة 15 بكورونا في الجزائر
السبت 21 مارس 2020 - 17:40
أعلنت بيانات رسمية جزائرية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا من 95 إلى 139 حالة مؤكدة.
كما تأكد بأن عدد الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد 19" قد بلغت، إلى حدود الحين، ما يعادل 15 حالة في عموم البلاد.